Cât de mult a crescut fiica Ninei Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 11. Micuța îi calcă pe urme și o ajută la gătit

Nina Hariton a publicat o imagine rară cu fiica ei. Câștigătoarea Chefi la cuțite din echipa lui Sorin Bontea profită de orice moment pentru a-l petrece cu micuța ei.

Câștigătoare Chefi la cuțite sezonul 11 are o familie frumoasă, însă o ține departe de lumina reflectoarelor. În mediul online, Nina Hariton preferă să lase rezultatele muncii sale să vorbească despre ea și se focuzează, în special, pe partea profesională. Acum, însă, frumoasa concurentă a distribuit o imagine actuală cu fiica ei.

Cât de mult a crescut fiica Ninei Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 11

Nina Hariton este mama unei fetițe în vârstă de aproape 8 ani, care îi seamănă perfect. Mai mult, se pare că micuța nu i-a moștenit doar trăsăturile fizice, cât și pasiunea pentru bucătărie.

Cel mai recent, fanii câștigătoarei Chefi la cuțite au avut ocazia să-i vadă fiica în finală, când toți concurenții au primit mesaje din partea celor dragi. De atunci, însă, a trecut ceva timp, iar fiica Ninei Hariton pare că a crescut precum Făt-Frumos.

Tânăra se tranformă într-o adevărată domnișoară care îi este altături mamei sale la orice pas, iar Nina a postat o imagine care stă mărturie acestui lucru. Recent, aceasta a distribuit pe contul ei de Instagram o fotografie cu fiica ei, în bucătărie.

Micuța ține în mâini un castronel plin de căpșune și zâmbește cu gura până la urechi. Astfel că, aceasta pare foarte bucuroasă să îi fie de ajutor mamei sale la gătit.

„Când copiii fac ce văd”, a scris Nina Hariton pe imaginea de la Instastory, semn că ea și fiica ei împart această pasiune.

„Gătim și azi... adică filmăm gătind, iar apoi mâncăm”, a mai adăugat aceasta.

Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 11 și-a lansat propria carte de bucate

La scurt timp de la Finala sezonului 11 Chefi la cuțite, Nina Hariton le-a dat prietenilor săi de pe Instagram o veste neașteptată. Se pare că aceasta a reușit o performanță pe care și-o dorea de mult.

Astfel, concurenta lui chef Sorin Bontea a scris o carte care urmează să fie disponibilă pentru comenzi online din data de 11 iulie. Aceasta a transmis un mesaj emoționant la descrierea unei imaginii cu lucrarea sa.

„Cartea mea! Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca mine.

A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust. Astăzi sunt mândră să vă anunț - Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librării. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că ați ales să porniți în această călătorie alături de mine.”, a scris ea pe contul de Instagram.

