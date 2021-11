Ce a transmis Elena Matei de la Chefi la cuțite, după ce a lipsit de pe rețelele sociale. Mesajul criptic al fostei finaliste

Elena Matei de la Chefi la cuțite și-a anunțat fanii că este într-o perioadă a schimbărilor în viața ei și tocmai de aceea a lipsit de pe rețelele sociale și va mai lipsi. Finalista sezonului 9 a show-ului culinar a ținut să le transmită un mesaj fanilor, în timp ce se afla în mașină.

Elena matei a publicat pe contul său de Instagram imagini în care apare în mașină în timp ce le tranmsit eun mesaj fanilor. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite le-a spus fanilor că nu poate fi activă pe rețelele sociale, având în vedere că trebuie să gestioneze schimbările care se întâmplă în viața sa.

Elena Matei de la Chefi la cuțite, mesaj neașteptat pentru fani: „Se întâmplă niște schimbări în viața mea”

Totodată, Elena Matei și-a anunțat fanii că în curând va deschide un canal de YouTube, iar în preajma sărbătorilor va găti cozonaci pentru doritori, după ce a învățat cum se fac cu ocazia Paștelui 2021. Așadar, Elena Matei se pregătește pentru Crăciun și are o perioadă aglomerată.

„După o pauză de 2 săptămâni, o sa fac pauza in continuare. Încă nu sunt pregătită să vă spun de ce. Se întâmplă niște schimbări în viața mea. Încerc să le gestionez cât de bine pot”, a spus Elena Matei pe constul său de Instagram.

Vorbind despre schimbările care s epetrec în viața sa, Elena Matei și-a dorit să le dea un sfat celor care o urmăresc pe rețelele sociale:

„Ce pot să vă spun este să nu vă pierdeți încrederea în voi, să fiți fericiți, pozitivi și ce este al vostru, este pus deoparte", a spus Elena Matei pe Instastory.

Povestea de viață a Elenei Matei, concurenta lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite

Elena Matei are o poveste tristă de viață, care a determinat-o să devină mai puternică. Tânăra a povestit la preselecțiile d ela Chefi la cuțite că după moartea tatălui său, ea a devenit stâlpul familiei.

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, a dezvăluit tânăra, extrem de emoționată.

În preselecțiilde de la Chefi la cuțite am aflat despre ea că este de meserie bucătar și că a încercat mereu să „fure meserie”, pentru a se perfecționa. Avea doar 18 ani atunci când s-a angajat ca ospătar și, în scurt timp, a demonstrat că are potențial și că poate mult mai mult. Așa a început cariera sa de bucătar.

„Locuiesc singură de la vârsta de 15-16 ani, atunci când a murit tatăl meu. Mama a încercat să se angajeze în România, dar salariul era foarte mic, moment în care i-am zis că ar trebui să se întoarcă în străinătate”, a dezvăluit Elena Matei, explicând că deși nu a fost deloc ușor, a reușit totuși să se descurce.

Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru au fost finaliștii sezonului 9 Chefi la cuțite.