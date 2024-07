Chef Richard Abou Zaki, un nou succes culinar în Italia: unul din restaurantele sale, nominalizat printre cele mai bune pizzerii

Juratul Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki, și-a îmbogățit palmaresul profesional cu o nouă recunoaștere importantă, primită pentru unul dintre cele cinci restaurante pe care le-a deschis în Italia.

Controluce a fost nominalizat de prestigiosul ghid italian 50 Top Pizza în selecția Pizzerie Eccellenti 2024.

Chef Richard Abou Zaki, un nou succes culinar obținut în Italia: unul dintre restaurantele sale, nominalizat printre cele mai bune pizzerii din Peninsulă​

„Faptul că, în doar șase luni de la inaugurare, am intrat în acest ghid prestigios este un rezultat foarte important. Eu și cei din echipa mea suntem foarte fericiți și mândri pentru această recunoaștere obținută cu multe ore de muncă. Sacrificiul și munca grea sunt criteriile noastre pentru succes în toate restaurantele pe care le-am deschis”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, care a sărbătorit această realizare chiar pe platoul de filmare Chefi la cuțite. Astfel, Controluce se numără printre cele mai bune pizzerii din Italia, într-un ghid care a selectat un total de aproape 300 de pizzerii din cele peste 80.000 care există în întreaga Italie.

„Am avut mereu acest vis de a-i aduna pe cei dragi lângă mine, la o pizza delicioasă, chiar în restaurantul meu – iar la Controluce s-a creat această atmosferă magică, pentru că e un restaurant cu un ambient unic, care a dat o nouă viață fostului cinematograf din Porto Sant’Epidio, oferind o experiență incredibilă. Am gândit acest loc de la bun început pentru a avea un farmec cu totul aparte în lumea pizzeriilor italiene, așa că totul e integrat în această poveste și fiecare blat de pizza este definitivat de toppinguri extrem de creative, astfel încât fiecare pizza să ofere ceva diferit. De exemplu, la desert avem o pizza dulce, numită Pizza Popcorn, care amintește de experiența clasică din sala de cinema, când urmărești un film și mânânci popcorn. Mi-am dorit mult să am un astfel de restaurant, pentru că pizza are pentru mine o semnificație aparte, încă din copilărie: este acel fel de mâncare versatil, care aduce bucurie și adună familia și prietenii în jurul ei”, a povestit Chef Richard Abou Zaki.

