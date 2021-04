Chefi la cuțite, 11 aprilie 2021. Narymen Abessi e tânăra care a făcut senzație cu dezvăluirile sale! Ce meserie grea are

În ediția 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Narymen Abessi a venit susținută fiind de prietena sa, care a lăudat-o din plin pentru numeroasele talente pe care le are.

Deși este medic neurolog în Germania, frumoasa brunetă se pricepe la fel de bine și la cântat sau gătit!

Am aflat despre tânără că s-a născut și a crescut în Tunisia și că, la vârsta de 19 ani, s-a mutat în România pentru a studia medicina.

„Să viu medic e un vis devenit realitate, asta e ceea ce am vrut și în sfârșit am reușit. Am ales neurologia pentru că creierul e pentru mine unul dintre cele mai interesante organe din corp. Sunt multe lucruri nedescoperite și vreau să aduc ceva în domeniul ăsta. Când am venit aici în România știam despre Transilvania, despre Dracula și cam atât. Acasă mama nu mă lăsa să gătesc, dar când m-am mutat în România am fost nevoită să îmi gătesc singură”, a fost dezvăluirea extrem de sinceră făcută de concurentă.