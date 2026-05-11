Chefi la cuțite, 11 mai 2026. Gestul lui Norbert Sebastian care l-a lăsat perplex pe Samuel. Ce s-a întâmplat în cămară

Când cel de-al treisprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite a început, a avut loc o întâmplare neașteptată în cămară, de unde concurenții și-au luat ingredientele.

Cele 4 echipe din sezonul 17 de Chefi la cuțite au avut de gătit un main course și un desert. Înainte de începutul probei, concurenții au mers pe rând în cămară și au ales un ingredient impus pentru echipa sa și interzis pentru celelalte.

„Nu mai aveți voie să vorbiți din momentul ăsta, nici să vă înțelegeți din priviri, nici să faceți gesturi de niciun fel. Vă uitați numai și numai la mine! Veți merge pe rând în cămară, în ordinea pe care o hotărăște cheful, veți aduce câte un ingredient care va fi impus la echipa voastră și interzis în echipele celorlalți”, i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți la începutul probei. Așadar, unele ingrediente de bază, precum sarea, piperul, uleiul, au fost interzise pentru unele echipe, motiv pentru care s-au căutat înlocuitori.

Irina Fodor a dat start probei, iar concurenții au dat buzna în cămară, pentru a-și procura ingredientele necesare. Samuel a fost foarte rapid și a luat untura de rață, ingredient pe care îl vânau și alți concurenți. Pentru că Norbert Sebastian Bartha de la echipa gri voia untura a încercat să fure ingredientul din coșul lui Samuel de la bordo.

„Când l-am văzut pe Sami că a luat untura, am zis nu-i nicio problemă, că te fac eu”, a explicat Sebastian, care a băgat mâna în coșul lui Samuel.

„Ce faci, iei din coșul meu? Ce tupeu ai, băiatule! Ne vedem în parcare diseară!”, a reacționat Sami.

„Ne vedem, stai liniștit că ne vedem!”, a răspuns Sebastian râzând”.

„Nu-mi vine să cred așa ceva! A avut atâta tupeu!”, a mai spus Samuel, șocat de gestul adversarului său.

În cele din urmă ingredientul a rămas la echipa bordo, iar echipa gri a găsit o altă soluție.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

