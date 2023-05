Chefi la cuțite, 17 mai 2023. Diane Inamahoro a leșinat în bucătărie. Medicii au intervenit imediat. Ce s-a întâmplat

Situațiile neașteptate, certurile și incidentele au fost nelipsite din ediția 24 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 17 mai 2023. Diane Inamahoro, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, a leșinat în bucătăria show-ului culinar.

La scurt timp de la finalizarea farfuriilor, membrii celor trei echipe au asistat la un moment care a adus panica pe platoul de filmare. Toți au rămas uluiți când Diane Inamahoro a fost văzută întinsă pe podea.

„Dintr-odată i s-a făcut rău! A leșinat cumva. I s-a făcut rău”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

Medicii și-au făcut imediat apariția, însă Mariana Zinner nu a ezitat să-i ofere o mână de ajutor: „Eu am fost la Salvare câțiva ani buni și am rămas cu primul instinct. I-am spus să inspire pe nas, să respire pe gură și a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit, am văzut că e pe drumul cel bun!”

„Diane, ne auzi?”, a spus cineva din echipa roșie.

Diane Inamahoro a rostit primele cuvinte după ce a leșinat în ediția 24 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 mai 2023. Ce a spus concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea

Diane Inamahoro a început să își revină după intervenția medicilor în platou. Mai mult decât atât, concurenta i-a cerut lui chef Sorin Bontea să-i aducă ceva dulce sau suc, fiind primele sale cuvinte la scurt timp de la evenimentul neașteptat.

„Mi s-a făcut rău, s-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut suficientă grijă de mine, am dat tot ce am putut în probă, am avut și un pic de emoții”, a dezvăluit Diane Inamahoro.

„Te-a luat cu amețeală?”, a fost întrebată de medic.

„Da, a fost foarte cald și mi-a venit să cad. Simt când vine.”, a răspuns ea.

„Le-am zis că nu trebuie să își facă griji pentru că nu e prima dată. Eu sunt sănătoasă de fel, dar au insistat să se asigure. Mi-am revenit complet, mai ales că au avut grijă de mine. Mulțumesc!”, a mai adăugat concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea.

