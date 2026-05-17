Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață

Personajele din imagine formează unul dintre cele mai cunoscute și longevive cupluri din muzica populară românească. Îi recunoști?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 11:15 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 17:00
Lupu și Cornelia Rednic sunt un exemplu pentru multe cupluri! Cu o căsnicie ajunsă la 34 de ani, artiștii nu formează doar o pereche de succes în muzica populară, ci și o familie superbă, construită în timp, cu multă muncă și compromisuri.

Lupu și Cornelia Rednic s-au cunoscut de tineri, la începutul anilor 90, și au decis rapid să își unească destinele. De atunci, au rămas nedespărțiți atât în viața personală, cât și pe scenă, reușind să construiască împreună un brand puternic în folclorul românesc. Iată care e secretul acestei relații lungi!

Secretul căsniciei dintre Lupu și Cornelia Rednic: „Bărbatul e vinovat într-o relație”

Lupu și Cornelia Rednic sunt soț și soție, dar și parteneri de scenă. Sunt apreciați pentru stilul autentic, costumele tradiționale, dar și pentru energia pe care o emană pe scenă. Artiștii s-au cunoscut de tineri și și-au dat seama rapid că nu pot trăi unul fără celălalt.

Au pornit de la o viață modestă, muncind mult pentru succes. Astfel, în prezent, sunt printre cei mai cotați artiști de muzică populară de la noi și se bucură de câștiguri consistente din spectacolele pe care le întrețin.

Într-un interviu pentru click.ro, Lupu Rednic a dezvăluit care e secretul mariajului său de succes.

„Eu și Cornelia am plecat la drum, în căsnicie, acum 34 de ani, așa, umăr la umăr, cu greutăți, cu probleme. Adesea, bărbatul e vinovat într-o relație. Femeia poate că mai pune câteva kilograme în plus, din diferite motive, de la stres, de la boli. Dar, tu, ca bărbat, trebuie să o prețuiești, ca în prima zi, nu trebuie să râzi de ea, să o jignești, că poate nici tu nu mai arăți ca în ziua nunții. Mai mult, trebuie să existe respect, bărbatul nu trebuie să înjure femeia, să o umilească, trebuie să aibă grijă de ea. La noi în casă așa este, ne respectăm, nu ne adresăm cuvinte grele, dureroase”, a mărturisit Lupu Rednic pentru sursa citată mai sus.

Lupu Rednic: „Și noi ne mai ciondănim, dar avem certuri constructive”

Cu toate acestea, Lupu Rednic recunoaște că între el și Cornelia mai există divergențe. Însă, au grijă să le rezolve cu calm, astfel încât nimeni să nu rămână supărat.

„Și noi ne mai ciondănim, dar avem certuri constructive. În plus, nu țipăm. Ne așezăm la masă și fiecare își spune supărarea, ajungi apoi la o înțelegere, să fie bine pentru toată lumea. Respectul și comunicarea sunt succesul unui relații lungi. Nu ai respect, nu comunici, s-a dus de râpă căsnicia! Toți trăiesc acum în lumea asta online, o lume falsă, cu mari tentații. Nu mai există respect pentru nimic, pentru cultură, pentru credință. Când ai o credință puternică, te lupți să păstrezi o căsnicie. Ai jurat, la altar, să fii împreună, la bine și la greu”, a mai spus Lupu Rednic pentru click.ro.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
