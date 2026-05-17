Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 06:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 16:05
Vera Wang a stârnit din nou curiozitatea publicului după cea mai recentă apariție a sa, în care a afișat un look surprinzător de tineresc. Creatoarea de modă continuă să fie intens comentată în mediul online, unde mulți utilizatori spun că ar putea fi ușor confundată cu o femeie mult mai tânără sau chiar cu o adolescentă.

Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice

Acest contrast între vârsta reală și aparițiile sale publice a alimentat constant discuțiile despre „secretul” aspectului său fără vârstă.

De-a lungul timpului, Vera Wang a vorbit în mai multe interviuri despre stilul ei de viață, însă a respins ideea că ar exista o rețetă miraculoasă a tinereții. Totuși, unele dintre declarațiile sale au surprins publicul, deoarece a menționat că nu urmează diete stricte și că, uneori, consumă inclusiv fast-food, dulciuri și băuturi care nu sunt asociate în mod obișnuit cu un stil de viață „perfect sănătos”. Această abordare relaxată a alimentației a fost interpretată de mulți drept o contradicție față de imaginea sa impecabilă.

„Nu am o rutină rigidă. Uneori mănânc fast-food sau dulciuri, dar nu este un stil constant de viață”, a explicat ea în diverse ocazii, subliniind că echilibrul este mai important decât restricțiile extreme. Designerul a menționat și preferințe personale pentru deserturi și mici plăceri culinare, fără a le transforma însă într-un obicei zilnic exagerat.

Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică

În 2020, imagini cu Vera Wang în ținută sport au devenit virale pe rețelele sociale. La acea vreme, designerul avea în jur de 70 de ani, însă mulți internauți au fost surprinși de silueta sa suplă și de aspectul general care părea mult mai tânăr. Fotografiile au generat mii de comentarii și discuții despre stilul său de viață, dar și despre genetica și disciplina care ar putea contribui la imaginea sa.

Pe lângă alimentație, Vera Wang a explicat că un rol important în viața sa îl are munca. Ea a spus în repetate rânduri că programul său intens și implicarea constantă în proiecte creative au ajutat-o să rămână activă și motivată. „Am muncit toată viața. Cred că faptul că sunt mereu ocupată mă menține energică și concentrată”, a declarat designerul, subliniind că activitatea profesională continuă este esențială pentru starea sa de bine.

Originară din New York, Vera Wang este una dintre cele mai influente figuri din industria modei, cunoscută în special pentru creațiile sale de rochii de mireasă. Deși este adesea lăudată pentru aspectul său tineresc, ea a spus că nu consideră acest lucru un obiectiv personal și că nu este preocupată în mod special de ideea de a sfida vârsta.

„Sunt flatată când oamenii spun că arăt bine, dar nu a fost niciodată scopul meu să par mai tânără decât sunt”, a afirmat ea, sugerând că accentul său rămâne pe carieră și pe creativitate, nu pe imaginea fizică.

Astfel, în ciuda speculațiilor și a fascinației publice, Vera Wang continuă să fie un exemplu de stil, disciplină și autenticitate în lumea modei, impresionând de fiecare dată când apare în public.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
