Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Chef Richard, decizie șoc la final: „Inima mi-a spus să fac asta. Mi-am jucat ultima amuletă!”

Momente emoționante la Chefi la cuțite! Chef Richard și-a folosit ultima amuletă după o triplă eliminare dramatică.

Emisiunea de luni, 18 mai, s-a încheiat cu o triplă eliminare. Trei concurenți au părăsit competiția Chefi la cuțite. Deși nivelul preparatelor a fost unul tot mai ridicat, iar punctajele au crescut de la o ediție la alta, competiția și-a urmat cursul.

Chef Richard, amuletă neașteptată la final de competiție

Trei concurenți din echipe diferite au fost nevoiți să plece acasă. Alex Dobre și Florinel au părăsit competiția cu câte 12 puncte, în timp ce Darius, din echipa lui Chef Orlando, a fost eliminat cu doar 9 puncte.

Chef Richard și-a luat cu greu rămas-bun de la Florinel Ungureanu, unul dintre concurenții de suflet ai sezonului.

„Știam că într-o zi se va ajunge la momentul acesta. Sunt conștient, sunt lucid, dar tot îți se rupe inima, pentru că s-a creat o legătură specială în echipa noastră. Florine, îți mulțumesc că ai făcut parte din echipa mea și pentru perioada prin care ai trecut împreună cu mine.

Ești o persoană extraordinar de umană, de care m-am atașat foarte mult. Am iubit mereu latura ta umană, unică. Ai adus tuturor zâmbetul în fiecare seară, ești ambițios, ai muncit, ai vrut și s-a simțit. Ai fost și ești foarte valoros. Ai contat enorm în echipa mea din toate punctele de vedere.

Un suflet ca al tău este mai rar de întâlnit. Nu știu dacă realizezi la ce nivel de farfurii ai ajuns tu să faci la Chefi la cuțite”, a spus Chef Richard, vizibil emoționat.

„Inima și sufletul mi-au spus că asta trebuie să fac. Mi-am jucat ultima amuletă”

Florinel și-a luat rămas-bun de la cei patru Chefi, apoi s-a întors în bucătărie pentru a-și îmbrățișa colegii. Întregul platou a resimțit emoționant plecarea lui din competiție.

Totuși, într-un moment neașteptat, Chef Richard a decis să-și folosească ultima amuletă din competiție.

„Vreau să-i dau șansa să nu plece acasă în seara asta. Inima și sufletul mi-au spus că asta este alegerea pe care trebuie să o fac. Dacă pleacă un bucătar care greșește în punctul acesta al show-ului, atunci este corect să plece”, a spus Chef Richard.

Concurenții s-au bucurat pentru Florinel și s-au îmbrățișat la finalul serii.

