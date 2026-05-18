Chef Richard a primit reconfirmarea stelei Michelin pentru al cincilea an la rând: ”E performanța întregii echipe și de fiecare dată sunt atât de emoționat!”

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 Mai 2026, 15:26 | Actualizat Luni, 18 Mai 2026, 15:28
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a obținut pentru al cincilea an la rând simbolul excelenței culinare: steaua Michelin primită pentru restaurantul său, Retroscena. Fiecare Chef care câștigă suprema distincție din domeniul gastronomic muncește asiduu pentru aceste recunoașteri, întrucât ele pot fi păstrate doar în urma unei evaluări riguroase făcute în fiecare an de către experții în industria HoReCa din juriul Michelin.

”Am așteptat acel telefon zi și noapte și eram pe punctul de a-mi pierde speranța, dar cu două ziele înainte de prezentare am primit un telefon: «Bună dimineața, sunt directorul Ghidului Michelin Italia și aș dori să vă invit la ceremonia de decernare a premiilor». Am izbucnit în lacrimi și mi s-au înmuiat picioarele”, a povestit Chef Richard în cartea sa, Cooking my dreams, despre primul an în care a primit steaua Michelin. De atunci, munca pentru păstrarea standardelor, pentru dezvoltarea identității culinare cu care impresionase la doar 24 de ani, munca pentru autodepășire și continuarea pe drumul provocator al inovațiilor gastronomice a continuat neobosit pentru Chef Richard.

”Am aceleași emoții de fiecare dată, în fiecare an atunci când vorbim despre evaluarea Ghidului Michelin. Băieții din echipa mea știu asta – și le mulțumesc că îmi sunt alături, susținându-mi visul. Este un rezultat obținut alături de întreaga mea echipă de la restaurantul Retroscena, care lucrează zi de zi la cel mai înalt nivel. Steaua Michelin vorbește despre pasiunea acestei echipe, despre dedicare, implicare 100% în ceea ce facem în fiecare zi la Retroscena. Le mulțumesc totodată și clienților noștri – celor care vin de la mii de kilometri distanță pentru a trăi experiența Retroscena și celor pe care prima vizită i-a făcut să revină în restaurantul nostru din Porto San Giorgio”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, primul și singurul român din lume care deține o stea Michelin.

