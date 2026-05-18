Chefi la cuțite, 18 mai 2026. De ce a ajuns Chef Orlando sub supravegherea medicală a lui Chef Richard: „Îți explodează vena”

Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Presiunea crește în echipa gri. De ce a ajuns Chef Orlando, sub supravegherea medicală a lui Chef Richard: „Stai liniștit că îți explodează vena”

Concurenții din echipa gri trec printr-o probă intensă la Chefi la cuțite, unde amuleta lui Chef Richard Abou Zaki creează haos în bucătărie, iar tensiunea atinge cote maxime.

Presiunea crește în echipa gri. Concurenții au avut de gătit în seara aceasta preparatele distribuite de Chef Richard Abou Zaki, câștigătorul mini-jocului propus de Irina în această seară.

Printre degustătorii serii s-a aflat o parte din echipa de creație, dar și actorii celui mai nou și iubit spectacol de familie, musicalul „Invizibilii”.

Irina i-a invitat pe Chefi să călătorească printre filme celebre care au oferit preparate devenite iconice. Chef Richard Abou Zaki a provocat echipa gri să gătească omleta celebră din „The Bear”. Cel de-al doilea preparat pe care echipa lui Chef Orlando a trebuit să-l pregătească a fost „Timpano” din filmul „Big Night”.

Pita, Vladimir și Darius Jecan s-au mobilizat pentru a pune pe farfurie cele mai bune preparate. Totuși, nervii lui Chef Orlando au fost testați la maximum după ce Chef Richard și-a folosit una dintre amulete.

„Bună seara, doamnelor și domnilor. Ai puterea să obligi concurenții celorlalte echipe să gătească legați unul de celălalt, trei câte trei. Concurenții rămași pe dinafară se leagă cu șeful lor”, a spus Chef Richard.

Haosul a început în bucătărie din aceste momente. Cei trei concurenți ai lui Chef Orlando au fost obligați să se lege la mâini, iar Pita a ales să rămână în mijloc. Chef Orlando le-a explicat concurenților cum să facă tarta pentru cel de-al doilea preparat, însă aceștia nu au reușit să se sincronizeze din cauza amuletei.

„Pita apăsa de parcă era plastilină”, a declarat Chef Orlando în timpul testimonialelor. Concurenții săi au făcut față cu greu acestei schimbări, iar munca le-a fost vizibil îngreunată.

Ajuns la capătul puterilor, Chef Richard îi vine în ajutor lui Chef Orlando.

„Am zis să-i iau tensiunea lui Orlando, că asta înnebunește. Urla ca nebunul. Mama, nebunie mare, băiatule, stai liniștit că îți explodează vena. Mama, 188”, a declarat Richard.

Chef Ștefan i s-a alăturat și el în momentele acestea, iar medicul a venit pentru a pune diagnosticul corect.

„L-am pierdut? Nu l-am pierdut? Are 13 cu 7. Sunteți foarte bine”, a spus medicul.

Cei doi Chefi s-au întors amuzați la bancurile lor, în timp ce Chef Orlando a încercat să-și motiveze echipa să termine preparatul.

„Grăbiți-vă că nu mai e timp”, a încercat Chef Orlando să-și motiveze echipa. Deși nu au avut două preparate extrem de complexe, concurenții din seara aceasta s-au văzut încurcați de amuleta lui Chef Richard Abou Zaki. Nici concurenții celorlalte echipe nu s-au descurcat mai bine atunci când s-au văzut legați la mâini. Marina a fost legată cu Chef Alexandru Sautner după ce s-a anunțat amuleta.