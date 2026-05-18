Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Irina Fodor anunță tripla eliminare. Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la Cuțite

Emoții uriașe la Chefi la cuțite! Marina a obținut punctajul maxim cu un desert spectaculos, în timp ce trei concurenți au fost eliminați înainte de semifinală.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 Mai 2026, 17:18 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 00:00
Competiția devine tot mai acerbă, iar pe măsură ce concurenții se apropie de semifinală, probele sunt din ce în ce mai dificile. După o individuală intensă, cei patru Chefi au analizat pe rând farfuriile concurenților din această seară.

Irina Fodor anunță tripla eliminare

În timp ce unii au impresionat cu preparate excepționale, alții au ajuns în pericol de eliminare. Totuși, seara a adus și momente spectaculoase. Marina, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, a reușit să obțină punctajul maxim de 20 de puncte.

Desertul său, realizat sub forma unui cerc perfect, i-a impresionat profund pe Chefi, care s-au oprit din jurizare pentru a-l fotografia. În momentul în care Irina Fodor a anunțat cele 20 de puncte, Marina a izbucnit în lacrimi de fericire.

„Marina, este deja o plăcere să-ți văd deserturile cum arată. De gust nu mai spun. Sunt de o eleganță ieșită din comun”, a spus Chef Alexandru Sautner.

„Am făcut o poză la desert ca să-mi amintesc și în viitor cel mai bun desert pe care l-am mâncat aici, de când sunt la Chefi la cuțite. Asta pe mine mă face mândru. Determinarea ta este mare și, desigur, o să ai o carieră și mai frumoasă”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

Concurenții au aplaudat-o pe Marina în timp ce aceasta s-a întors în bucătărie.

În timp ce unii concurenți au avut parte doar de momente de bucurie, alții au trăit clipe de tensiune maximă. Irina Fodor a anunțat o triplă eliminare în această seară.

Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la Cuțite

Concurenții salvați s-au întors fericiți în bucătărie, în timp ce Irina a anunțat ultimii doi concurenți care mergeau mai departe, dar și numele celor eliminați.

„Ultimii doi care se mai salvează în seara asta sunt: Vladimir și Rareș”, a anunțat Irina Fodor.

Vladimir, din echipa lui Chef Orlando, și Rareș, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, s-au întors în bucătărie. Cei care au părăsit competiția Chefi la cuțite sunt Darius, din echipa lui Chef Orlando, Florinel, din echipa lui Chef Richard, și Alex Dobre, din echipa lui Chef Alexandru Sautner.

„Florinel, să știi că ai avut 14 puncte, dar nu am avut cum să nu-ți scad. Ajutorul de care ai avut parte de la colegii din seara aceasta a fost puțin peste limita care se tolerează la aceste probe”, a explicat Irina Fodor.

Alex a avut și el tot 12 puncte, punctaj la care a ajuns și Florinel după penalizare, iar Darius a plecat acasă cu doar 9 puncte.

Astfel s-a încheiat o nouă etapă din competiție, marcată de emoții puternice și eliminări dureroase pentru cele trei echipe.

