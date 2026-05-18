Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Premieră pe bandă. Ce echipă a câștigat battle-ul 16 cu 11 farfurii

Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Premieră pe bandă. Ce echipă a câștigat battle-ul 16 cu 11 farfurii

Ce echipă a primit o victorie categorică la Chefi la cuțite, după o jurizare intensă a preparatelor inspirate din filme celebre.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 Mai 2026, 16:32 | Actualizat Luni, 18 Mai 2026, 22:36
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Munca grea a celor patru echipe a fost supusă degustării juriului. Rând pe rând, farfuriile au fost servite și au primit note din partea juraților. Totuși, un moment istoric avea să se scrie în această seară în cadrul emisiunii Chefi la cuțite. Farfuriile s-au lăsat așteptate, însă asta pentru că banda a avut o surpriză specială pentru echipa câștigătoare.

Premieră pe bandă

Degustătorii au fost foarte atenți la preparatele pe care le-au primit în față. Cele patru echipe s-au întrecut în talent, gust și dexteritate.

Echipa lui Chef Orlando, echipa gri, a gătit Omlette cu Boursin & chives din serialul „The Bear”, dar și Timpano din filmul „Big Night”. Chef Alexandru Sautner și echipa sa verde au avut de pregătit Pasta Aglio e Olio și cheeseburgerul final din filmul „The Menu”. Echipa lui Chef Ștefan Popescu și tunicile bej au avut de preparat Cuban Sandwich din filmul „Chef” și Italian Beef Sandwich din serialul „The Bear”. Nu în ultimul rând, echipa lui Chef Richard, cel care a distribuit preparatele alese de Irina în această seară, a optat pentru Spaghetti Pomodoro din „The Bear” și Boeuf Bourguignon din filmul „Julie & Julia”.

Concurenții și-au pus farfuriile pe bandă și au așteptat verdictul juraților.

„Începutul probei s-a desfășurat astfel: a existat un mini-joc câștigat de o echipă, iar acel chef a distribuit opt preparate din filmele menționate echipelor. Fiecare echipă a fost obligată să gătească două preparate. Sunt preparate iconice toate”, le-a povestit Irina Fodor juraților din această seară.

Ce echipă a câștigat battle-ul 16 cu 11 farfurii

Degustarea a început cu farfuria roșie, a echipei bordo. Chef Alexandru Sautner a declarat că farfuria lui Chef Richard este de nota 20 înainte de începerea jurizării invitaților speciali.

„Mi-a plăcut foarte mult vita. În sos avea și un element crunchy care mi s-a părut extraordinar”, a spus unul dintre jurați.

„Mi-au plăcut atât vita, cât și pastele, în simplitatea lor. E foarte greu să faci ceva atât de simplu să fie atât de gustos”, a spus un alt jurat.

Jurații au continuat degustarea cu farfuriile pregătite de echipa verde, unde au avut din nou doar cuvinte de laudă.

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17. Chefii au degustat preparatele concurenților de la cea de-a 15-a probă individuală

„Îmi pare rău că trebuie să ne oprim din mâncat”, a spus unul dintre jurați.

„Pastele foarte bune. Burgerul exact ce trebuie să fie un burger”, a adăugat un alt jurat.

A continuat degustarea cu preparatele echipei bej. Jurații au fost din nou impresionați de cele două sandwichuri livrate de concurenții echipei Chef Ștefan Popescu.

Ultima farfurie degustată a fost cea a echipei lui Chef Orlando. Jurații au lăudat cu precădere omleta cremoasă și plină de savoare, dar au fost impresionați și de preparatul Timpano.

A urmat lunga așteptare, care a adus un moment plin de bucurie pentru echipa bordo, ce a stabilit un record în istoria Chefi la cuțite. Banda a adus rând pe rând cele 11 farfurii roșii pentru echipa câștigătoare. Victoria a fost fără echivoc a echipei lui Chef Richard.

+7
Mai multe fotografii

În ciuda victoriei, Florin a intrat la battle deoarece a lipsit de la battle-ul trecut. Concurenții din echipa bordo au mers împreună cu Chef-ul lor pentru a sărbători victoria alături de o bere Peroni.

Chefi la cuțite, 18 mai 2026. De ce a ajuns Chef Orlando sub supravegherea medicală a lui Chef Richard: „Îți explodează ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Observatornews.ro Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Antena 3 O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție  O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție 
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Chef Richard a primit reconfirmarea stelei Michelin pentru al cincilea an la rând: ”E performanța întregii echipe”
Chef Richard a primit reconfirmarea stelei Michelin pentru al cincilea an la rând: ”E performanța întregii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Confruntare memorabilă la Chefi la cuțite: concurenții gătesc legați la mâini într-o bătălie culinară cu rețete din filme celebre
Confruntare memorabilă la Chefi la cuțite: concurenții gătesc legați la mâini într-o bătălie culinară cu...
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI BZI
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați Jurnalul
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x