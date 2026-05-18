Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Premieră pe bandă. Ce echipă a câștigat battle-ul 16 cu 11 farfurii

Ce echipă a primit o victorie categorică la Chefi la cuțite, după o jurizare intensă a preparatelor inspirate din filme celebre.

Munca grea a celor patru echipe a fost supusă degustării juriului. Rând pe rând, farfuriile au fost servite și au primit note din partea juraților. Totuși, un moment istoric avea să se scrie în această seară în cadrul emisiunii Chefi la cuțite. Farfuriile s-au lăsat așteptate, însă asta pentru că banda a avut o surpriză specială pentru echipa câștigătoare.

Premieră pe bandă

Degustătorii au fost foarte atenți la preparatele pe care le-au primit în față. Cele patru echipe s-au întrecut în talent, gust și dexteritate.

Echipa lui Chef Orlando, echipa gri, a gătit Omlette cu Boursin & chives din serialul „The Bear”, dar și Timpano din filmul „Big Night”. Chef Alexandru Sautner și echipa sa verde au avut de pregătit Pasta Aglio e Olio și cheeseburgerul final din filmul „The Menu”. Echipa lui Chef Ștefan Popescu și tunicile bej au avut de preparat Cuban Sandwich din filmul „Chef” și Italian Beef Sandwich din serialul „The Bear”. Nu în ultimul rând, echipa lui Chef Richard, cel care a distribuit preparatele alese de Irina în această seară, a optat pentru Spaghetti Pomodoro din „The Bear” și Boeuf Bourguignon din filmul „Julie & Julia”.

Concurenții și-au pus farfuriile pe bandă și au așteptat verdictul juraților.

„Începutul probei s-a desfășurat astfel: a existat un mini-joc câștigat de o echipă, iar acel chef a distribuit opt preparate din filmele menționate echipelor. Fiecare echipă a fost obligată să gătească două preparate. Sunt preparate iconice toate”, le-a povestit Irina Fodor juraților din această seară.

Ce echipă a câștigat battle-ul 16 cu 11 farfurii

Degustarea a început cu farfuria roșie, a echipei bordo. Chef Alexandru Sautner a declarat că farfuria lui Chef Richard este de nota 20 înainte de începerea jurizării invitaților speciali.

„Mi-a plăcut foarte mult vita. În sos avea și un element crunchy care mi s-a părut extraordinar”, a spus unul dintre jurați.

„Mi-au plăcut atât vita, cât și pastele, în simplitatea lor. E foarte greu să faci ceva atât de simplu să fie atât de gustos”, a spus un alt jurat.

Jurații au continuat degustarea cu farfuriile pregătite de echipa verde, unde au avut din nou doar cuvinte de laudă.

„Îmi pare rău că trebuie să ne oprim din mâncat”, a spus unul dintre jurați.

„Pastele foarte bune. Burgerul exact ce trebuie să fie un burger”, a adăugat un alt jurat.

A continuat degustarea cu preparatele echipei bej. Jurații au fost din nou impresionați de cele două sandwichuri livrate de concurenții echipei Chef Ștefan Popescu.

Ultima farfurie degustată a fost cea a echipei lui Chef Orlando. Jurații au lăudat cu precădere omleta cremoasă și plină de savoare, dar au fost impresionați și de preparatul Timpano.

A urmat lunga așteptare, care a adus un moment plin de bucurie pentru echipa bordo, ce a stabilit un record în istoria Chefi la cuțite. Banda a adus rând pe rând cele 11 farfurii roșii pentru echipa câștigătoare. Victoria a fost fără echivoc a echipei lui Chef Richard.

În ciuda victoriei, Florin a intrat la battle deoarece a lipsit de la battle-ul trecut. Concurenții din echipa bordo au mers împreună cu Chef-ul lor pentru a sărbători victoria alături de o bere Peroni.