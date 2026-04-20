Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa gri a pierdut un om. Ce situație neașteptată s-a întâmplat

Descoperă ce concurent a fost eliminat în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Verdictul dureros pentru echipa gri a fost urmat de o situație neașteptată.

După cel de-al patrulea battle al acestui sezon, concurenții din echipa verde, echipa gri și echipa bej au intrat la un duel savuros. După ce au degustat farfuriile, jurații au acordat notele ce au decis ce concurent a fost eliminat în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Descoperă cine a părăsit competiția, dar și ce situație neașteptată s-a întâmplat, imediat după eliminare.

Ce concurent a fost eliminat în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17

În ediția din 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cele patru echipe s-au întrecut la un battle în care au avut de gătit preparate savuroase, inspirate din gustul copilăriei. Degustării, membri ai Clubului Vehiculelor de Epocă, au analizat atent preparatele și au votat. Banda a adus un verdict neașteptat: dacă primele trei ediții au fost marcate de victoria echipei gri, iată că cel de-al patrulea battle a fost câștigat de echipa bordo a lui Chef Richard Abou Zaki, semn că avantajul câștigat azi și amuleta puternică pusă în joc au fost de mare ajutor!

Astfel, la duel au intrat concurenți din echipa bej, concurenți din echipa verde și concurenți din echipa gri.

Irina Fodor s-a întâlnit cu dueliștii în bucătărie și a anunțat care este tema de gătit pentru proba individuală. De data aceasta, vedeta din farfurie a trebuit să fie fructul. Practic, concurenții au primit sarcina de a pregăti rețete cât mai gustoase și aspectuoase. Timp de șaizeci de minute, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține farfurii deosebite. Clătite cu sos, desert cu cremă chantilly, tartă cu fructe și sosuri, banana bread, iată doar o parte dintre deliciile pregătite de dueliști.

Când deserturile au fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au degustat atent totul și au acordat punctele care au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 17, în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat faptul că proba de duel, deși aparent simplă, a dat multe bătăi de cap dueliștilor.

Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele și jurații au stat cu sufletul la gură, sperând să nu aibă un concurent eliminat, în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Ultimii doi concurenți rămași în platou purtau tunica gri, moment în care Chef Orlando Zaharia a realizat faptul că echipa sa a pierdut un concurent. Totuși, surpriza a fost uriașă și dureroasă atunci când cel eliminat a fost chiar Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul său de aur. Desertul său pe bază de pară fiartă nu a fost deloc apreciat de jurați și a primit puține puncte, fiind consideră cea mai slabă farfurie a ediției.

„E bine așa. Perfect. Nu am ce să adaug. Ne mai vedem”, a fost reacția concurentului, care a ieșit din platou, spre marea uimire a tuturor.

„Unde pleci? Ăsta nu e respect”, au zis Chefii, care s-au enervat din cauza atitudinii concurentului care a obținut doar 4 puncte.

„Cu atitudinea asta nu ai să ajungi niciodată nicăieri! M-am simțit jignit în seara asta! Sunt șocat, am rămas chiar dezamăgit”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.