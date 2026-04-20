Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Ce gest neașteptat a făcut Petrică Drelciuc. Irina Fodor a reacționat

În ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 17, cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce temă de gătit a pregătit Irina Fodor pentru cel de-al patrulea battle.

Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 20:35 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 21:21

Gest complet neașteptată în ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 20 aprilie 2026. Descoperă ce detalii s-au aflat despre Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia. Concurentul a făcut o confesiune surprinzătoare și Irina Fodor a reacționat.

Ceva complet neașteptat s-a întâmplat în ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 20 aprilie 2026. Unul dintre concurenți nu pare să fi acceptat pe deplin regulile show-ului. Este vorba despre Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia, care a refuzat în repetate rânduri să vorbească la interviuri. Acest lucru nu a trecut neobservat.

„Petrică, ce faci, cum ești? Până începem să gătim aș vrea să încerc să te înțeleg mai bine. Ai o mare problemă cu interviurile și cu momentele în care trebuie să mergi să povestești ceea ce se întâmplă aici, în acest show”, a zis Irina Fodor, spre uimirea tuturor celor prezenți.

„Nu prea îmi place să fiu întrebat, primele zece minute stau, râd, răspund corect și mă distrez. Dar la un moment dat zic că e gata, nu mai pot”, a dezvăluit concurentul, care evită pe cât posibil să ofere detalii la testimoniale”, a fost confesiunea făcută de concurentul din echipa gri.

În imaginile prezentate ulterior s-a văzut care a fost atitudinea acestuia, la interviuri.

„Sunt foarte serios, mai avem mult?!”, „Mai avem mult? Hai, nu mai pot!”, „Pot să îmi scot tunica singur?”, „Nu pot sta aici, nu îmi place”, „M-am plictisit deja, gata, nu mai pot, serios!”, iată doar o parte din numeroasele dăți în care Petrică a dorit să evite interviurile.

„Voiam să te întreb dacă, înainte să vii, ai văzut vreun episod din Chefi la cuțite”, a mai întrebat Irina Fodor, dorind să lămurească lucrurile.

„Mai are un pic și explodează”, a fost observația făcută de Chef Alexandru Sautner.

„Noi așa suntem toți, avem reguli de respectat, sunt reguși valabile pentru toți”, a zis Florinel, concurent îîn echipa lui Chef Richard Abou Zaki.

„Dar nimeni nu a avut niciodată o problemă să povestească ceea ce se întâmplă. Reporterul tău doar te întreabă ce se întâmplă la probă, cum ți s-a părut tema. Încercăm să te înțelegem mai bine, suntem cu toții o echipă. Dacă tu simți că nu ai plăcerea să fii aici și să ai parte de această experiență, atunci te rugăm să ne spui acum”, a mai spus Irina Fodor.

„Așa e show-ul, nu ți-a prescris medicul să vii. Mi se pare chiar o aroganță să nu vrei să vii la interviuri”, a fost de părere Richard Abou Zaki.

Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia, a stat câteva secunde pe gânduri, apoi a spus că i-ar face plăcere să rămână: „Avem o echipă fantastică, am obținut foarte multe rezultate, suntem doar în patru”.

Apoi, Chef Alexandru Sautner a intervenit cu o replică neașteptată: „Problema lui Petrică e că nu a fost la individuale, e timpul să meargă la individuală să se călească”.

„Sper să merg la individuale, sper! Mă bazez pe ceea ce cunosc”, a spus concurentul, extrem de sigur pe forțele sale.

Așa cum era de așteptat, replica lui Cosmin Petrică Drelciuc nu a fost apreciată de Chef Orlando Zaharia, dar nici de ceilalți Chefi sau concurenți.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Jurații sparg diseară bombele câștigate, iar Chef Richard lovește bancurile adverse cu o amuletă foarte puternică...
