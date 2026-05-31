Survivor, 31 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă! Ce surpriză au primit învingătorii din partea lui Adi Vasile

Competiția „Survivor” se apropie de un moment extrem de important. Cu puțin timp înainte de săptămâna finală, concurenții au disputat ultimul joc de recompensă al sezonului. Cei care au reușit să câștige recompensa din săptămâna 21 s-au bucurat de un adevărat festin pregătit de Adi Vasile.

Cine a câștigat jocul de recompensă

S-au dat lupte grele, iar cele două echipe au muncit până la capăt pentru a se bucura de surprizele pregătite de prezentator. Înainte ca Adi Vasile să dea startul „ultimului joc de recompensă”, concurenții au pregătit mai multe surprize. Cei doi căpitani au ales să formeze echipe bazate pe fostele triburi, Faimoși și Războinici, iar toți cei rămași au făcut schimb de haine și de atitudine.

Ultima recompensă a sezonului a fost una extrem de complexă: aripioare și pulpe de pui, ardei la grătar, cârnați de pui, cârnați de porc, cartofi copți, salată, băuturi răcoritoare, carrot cake și pâine.

Concurenții din Los Niños și-au dorit să se bucure de ultima recompensă a jocului, însă nu înainte ca Adi Vasile să explice traseul.

Ce surpriză au primit învingătorii din partea lui Adi Vasile

„Veți pleca din fața pontonului de pe apă, aveți câteva zone de instabilitate, ajungeți pe uscat acolo unde vă așteaptă o bârnă cu plăcuțe și frânghii de care va trebui să vă țineți pentru a traversa. Mai departe, un obstacol de cățărare, o pantă comună, iar la final veți avea mingi pe care le veți arunca pe masa din fața voastră. Mingile vor trebui să se rostogolească pe masă, iar la final să fie propulsate și să doboare cele șase totemuri aflate în față. Acela dintre voi care reușește primul aduce un punct echipei. Astăzi, pentru ultima recompensă din Survivor, jucați până la 7”, a anunțat prezentatorul emisiunii.

Concurenții s-au strâns apoi pentru a-și face strategiile de echipă. Echipa Andreei și echipa lui Lucian s-au confruntat într-o luptă intensă. Echipa Andreei a fost formată din foștii Faimoși, în timp ce echipa lui Lucian a fost formată exclusiv din foștii Războinici.

A fost o confruntare aprigă și nostalgică pentru ultima recompensă a sezonului. Rând pe rând, concurenții s-au întrecut pentru a aduce puncte echipelor lor.

La final, o singură echipă a ieșit câștigătoare: echipa lui Lucian, formată din foștii Războinici. Aceștia s-au bucurat de festin înainte de ultimul Consiliu Tribal dinaintea săptămânii finale.