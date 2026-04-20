Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Cine a câștigat al patrulea battle din acest sezon. Verdictul adus de bandă

Descoperă ce echipă a câștigat cel de-al patrulea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17, ediția din 20 aprilie 2026.

În ediția din 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui de-al patrulea battle. Degustarea a fost făcută de membri ai Clubului Vehiculelor de Epocă, aceștia fiind și cei care au decis cine a câștigat al patrulea battle din acest sezon. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost verdictul adus de bandă, dar și ce echipe au intrat la duel.

Irina Fodor s-a întâlnit cu cele patru echipe și cu jurații pentru cel de-al patrulea battle al sezonului. Înainte de asta, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au avut ocazia să își spargă bombele și să afle cu ce amulete s-au ales în sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite.

De data aceasta, Irina Fodor a anunțat că echipele trebuie să pregătească un preparat care să valorifice cât mai intens gustul copilăriei, o temă menită să fie în ton cu degustătorii și pasiunea lor pentru vechi și timp trecut. De data aceasta, degustarea a fost făcută de .membri ai Clubului Vehiculelor de Epocă

Timp de o oră, echipele au încercat să pregătească rețete cât mai gustoase și savuroase pentru a impresiona din plin papilele gustative ale invitaților. Totuși, misiunea nu a fost una deloc simplă, căci proba s-a complicat semnificativ atunci când Chef Richard Abou Zaki a pus în joc o amuletă puternică, ce i-a permis să introducă la fiecare 10 minute câte un ingredient în rețetele adversarilor. Și să faci mâncare tradițională în care să adaugă homar nu e tocmai ușor, dar gândul la victorie i-a făcut pe toți să se reinventeze!

La finalul celor șaizeci de minute alocate gătitului, farfuriile au fost puse pe bandă și au fost trimise la degustare. Rând pe rând, preparatele au fost analizate atent și apoi au urmat voturile.

Banda a început să meargă și să aducă verdictul, în ediția 21 din data de 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Emoțiile au fost uriașe. Doar echipa bej s-a simțit extrem de încrezătoare, însă pe măsură ce voturile au venit au crescut tensiunile. După primele patru voturi a fost egalitate, dar apoi echipa bordo a câștigat detașat! La duel au intrat concurenți și echipa gri, echipa verde și cea bej.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.