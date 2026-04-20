Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Richard Abou Zaki a folosit o amuletă năucitoare! Orlando Zaharia a răbufnit. Ce s-a întâmplat

În ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Richard Abou Zaki a folosit o amuletă extrem de dificilă. În timpul probei, Orlando Zaharia a „explodat” de nervi.

Cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie pentru cel de-al patrulea battle. Lucrurile nu au fos deloc simple, căci Chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă „periculoasă”, ce i-a năucit pe rivalii săi. În timpul probei de gătit, Chef Orlando Zaharia s-a enervat și a „explodat”, iar camerele de filmat au surprins totul.

Richard Abou Zaki a folosit o amuletă năucitoare! Orlando Zaharia a răbufnit. Ce s-a întâmplat în ediția din 20 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

De data aceasta, înainte de cel de-al patrulea battle, jurații au avut ocazia să aleagă un concurent pentru proba de avantaj. S-a jucat un joc de continuat șirul de cuvinte spus și se pare că cel mai bine s-a descurcat Samuel Cernea din echipa lui Chef Richard Abou Zaki.

„Avantajul vostru de astăzi este că Richard poate lua oricare dintre concurenți ca ajutor în echipa lui pentru 15 minute”, a anunțat Irina Fodor, spre marea bucurie a concurenților și a juratului.

De data aceasta, pentru cel de-al patrulea battle, echipele au avut de gătit un preparat ce valorifica gustul copilăriei pentru invitații speciali: membrii Clubului Vehiculelor de Epocă.

Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat rapid de treabă, însă nu a durat mult și alarma s-a dat în bucătărie!

„Cine putea să fie, dacă nu Richard cel cu 100 de amulete?! M-a terminat cu câte amulete are”, a fost reacția avută de Rareș Vintileanu din echipa bej.

„Opriți-vă la mine! Azi vreau să vă uimesc cu ceva simplu, dar gustos. Când inovația se întâlnește cu tradiția, amuleta zice așa: ai puterea să adaugi celorllate echipe un ingredient surpriză la fiecare zece minute!”, a fost amuleta jucată de Chef Richard Abou Zaki.

Și astfel, la fiecare zece minute, echipele adverse au primit câte un ingredient, complet diferit față de rețetele alese de Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

Tensiunile au fost mari și toată lumea a încercat să dea tot ce a avut mai bun, pentru a obține un preparat cât mai gustos. Nu au lipsit nici reacțiile „fierbinți”. Chef Orlando Zaharia a „explodat” de nervi când a văzut că al său cuțit de aur este ineficient.

„Nu ai mă, cum! Petrică toca legumele pentru salata de boeuf! Doamne, sunt la camera ascunsă?! Eram foc”, a zis Orlando Zaharia la testimonial.

„Legumele erau deja la fiert! Comunicați! Doamne, fac același lucru de 100 de ori, bă băiatule, bă!”, a strigat juratul, extrem de nerbos.

„Făceam același lucru. Petrică a fost acolo fizic, dar era în altă parte psihic”, a zis Sabina din echipa gri.

„Doamne, trebuie să lucrez pe situația asta, nu e bună pentru mine”, a zis Petrică ulterior la testimonial.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.