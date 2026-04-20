Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Richard Abou Zaki a folosit o amuletă năucitoare! Orlando Zaharia a răbufnit. Ce s-a întâmplat

În ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Richard Abou Zaki a folosit o amuletă extrem de dificilă. În timpul probei, Orlando Zaharia a „explodat” de nervi.

Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 21:00 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 21:27

Cele patru echipe s-au întâlnit în bucătărie pentru cel de-al patrulea battle. Lucrurile nu au fos deloc simple, căci Chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă „periculoasă”, ce i-a năucit pe rivalii săi. În timpul probei de gătit, Chef Orlando Zaharia s-a enervat și a „explodat”, iar camerele de filmat au surprins totul.

De data aceasta, înainte de cel de-al patrulea battle, jurații au avut ocazia să aleagă un concurent pentru proba de avantaj. S-a jucat un joc de continuat șirul de cuvinte spus și se pare că cel mai bine s-a descurcat Samuel Cernea din echipa lui Chef Richard Abou Zaki.

„Avantajul vostru de astăzi este că Richard poate lua oricare dintre concurenți ca ajutor în echipa lui pentru 15 minute”, a anunțat Irina Fodor, spre marea bucurie a concurenților și a juratului.

De data aceasta, pentru cel de-al patrulea battle, echipele au avut de gătit un preparat ce valorifica gustul copilăriei pentru invitații speciali: membrii Clubului Vehiculelor de Epocă.

Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat rapid de treabă, însă nu a durat mult și alarma s-a dat în bucătărie!

„Cine putea să fie, dacă nu Richard cel cu 100 de amulete?! M-a terminat cu câte amulete are”, a fost reacția avută de Rareș Vintileanu din echipa bej.

„Opriți-vă la mine! Azi vreau să vă uimesc cu ceva simplu, dar gustos. Când inovația se întâlnește cu tradiția, amuleta zice așa: ai puterea să adaugi celorllate echipe un ingredient surpriză la fiecare zece minute!”, a fost amuleta jucată de Chef Richard Abou Zaki.

Și astfel, la fiecare zece minute, echipele adverse au primit câte un ingredient, complet diferit față de rețetele alese de Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

Tensiunile au fost mari și toată lumea a încercat să dea tot ce a avut mai bun, pentru a obține un preparat cât mai gustos. Nu au lipsit nici reacțiile „fierbinți”. Chef Orlando Zaharia a „explodat” de nervi când a văzut că al său cuțit de aur este ineficient.

„Nu ai mă, cum! Petrică toca legumele pentru salata de boeuf! Doamne, sunt la camera ascunsă?! Eram foc”, a zis Orlando Zaharia la testimonial.

„Legumele erau deja la fiert! Comunicați! Doamne, fac același lucru de 100 de ori, bă băiatule, bă!”, a strigat juratul, extrem de nerbos.

„Făceam același lucru. Petrică a fost acolo fizic, dar era în altă parte psihic”, a zis Sabina din echipa gri.

„Doamne, trebuie să lucrez pe situația asta, nu e bună pentru mine”, a zis Petrică ulterior la testimonial.

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce s-a mai întâmplat. Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 20 aprilie 2026. Jurații și-au spart bombele și au descoperit ce amulete pot folosi în sezonul 17! Ce a...
AS.ro Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Observatornews.ro Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Antena 3 Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Jurații sparg diseară bombele câștigate, iar Chef Richard lovește bancurile adverse cu o amuletă foarte puternică
Jurații sparg diseară bombele câștigate, iar Chef Richard lovește bancurile adverse cu o amuletă foarte puternică
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cine este Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite 2026. Detalii neștiute despre concurentul lui Richard Abou Zaki
Cine este Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite 2026. Detalii neștiute despre concurentul lui Richard Abou Zaki
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
