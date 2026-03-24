Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Chef Alexandru Sautner și-a enervat colegii de platou și i-a făcut să „fiarbă”. Ce le-a făcut

În ediția din 24 martie a emisiunii Chefi la cuțite, Chef Alexandru Sautner a făcut tot ce i-a stat în putință ca să își enerveze rivalii în bucătărie și chiar a reușit.

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 21:00 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 21:10

În ediția 11 din data de 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a pus la bătaie o bombă cu amulete și a anunțat că farfuriile celor patru Chefi vor fi degustate și notate de cunoscutul bucătar Vlad Pădurescu. Firi competitive, jurații au încercat să pregătească farfurii savuroase și aspectuoase.

La un moment dat, încă supărat pe faptul că el a primit cea mai dificilă combinație de ingrediente din partea lui Rikito Watanabe (mușchi de vită, ricotta și capere), Chef Alexandru Sautner a decis să își enerveze rivalii și să îi facă să „fiarbă” la propriu! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

În ediția 11, din 24 martie 2026, Chef Alexandru Sautner și-a enervat colegii de platou și i-a făcut să „fiarbă” la propriu, pregătindu-le o diversiune de zile mari.

„Un final apoteotic. Alex are mușchiul de vită cam viu”, a spus Chef Orlando Zaharia la testimonial, făcând referire la carnea crudă a rivalului său.

„Asta nu e problema ta, tu ai grijă de farfuria ta, eu am grijă de farfuria mea”, a fost replica lui Chef Alexandru Sautner, în timp ce monta farfuriile spre a fi trimise la degustare.

„Era o parte gătită bine de tot și o parte crudă, crudă. Cred că l-a uitat pe o parte”, a zis ulterior la testimonial Orlando Zaharia.

„E dreptul meu să pun pe farfurie ce vreau eu. Dacă eu pun carnea crudă e treaba mea! Iau carnea aia crudă de pe farfurie și o bag în cuptor, dar eu aveam deja pentru Vlad Pădurescu bucata care trebuia să o pun pentru el. Și, de afurisit, bucata cea mai crudă o pun lor pe farfurie astăzi”, a recunoscut la testimonial Chef Alexandru Sautner.

Astfel, acesta a vrut să pună la cale o diversiune prin care să îi inducă în eroare pe adversarii săi în bucătărie și să le dea astfel impresia că farfuria lui este mult mai slabă.

Cu doar câteva minute înainte de terminarea celor șaizeci de minute alocate gătitului, Chef Alexandru Sautner a scos bucățile de carne crudă și a început să le pună pe farfurii, spunând: „Dacă nu sunteți gata vă arunc farfuriile”.

Așa cum era de așteptat, replicile sale au provocat și mai mult pe Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki.

„Aveam de pus niște frunzulițe de la fenicul. Nu le-am mai pus. Asta inițial, că apoi m-am enervat și m-am dus și le-am pus și eu”, a zis Orlando la testimonial, după ce l-a văzut pe Sautner că el tot mai adaugă ingrediente.

„Mă băieți, iau doi astăzi. Vreți să vedeți că iau două puncta astăzi? Uite, vă fac plăcerea asta astăzi. Ce nu vă convine la farfuria mea?”, a întrebat Suatner nervos.

„Că încă mai pui ingrediente”, a răspuns Ștefan Popescu.

„Am terminat de gătit, acum doar mai adaug chestii vizual, nu schimbă gustul farfuriei. Uite, nu o să particip la jurizare astăzi și o să iau două puncta, e bine așa?”, a zis el, apoi a exlicat: „Cu cât țipau mai tare la mine, cu atât mai puneam un ingredient”.

Și astfel, în bucătărie au ieșit scântei uriașe, iar cel care le-a aprins a fost, de data aceasta, Chef Alexandru Sautner.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

