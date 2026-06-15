(P) Punți și minivacanțe: calendarul complet al anului 2027

Anul 2027 are 17 zile libere legale în România, dar unele cad sâmbăta sau duminica. Asta înseamnă că nu toate aduc o pauză în plus pentru cei care lucrează de luni până vineri.

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Dacă îți așezi concediul lângă aceste zile, poți transforma câteva libere într-o vacanță mai lungă. Calendarul te ajută să alegi mai ușor când pleci, unde mergi și câte zile de concediu merită să folosești.

Calendarul zilelor libere legale din 2027

În 2027, zilele libere legale sunt așezate destul de diferit de la o lună la alta. Ianuarie vine cu mai multe ocazii bune, primăvara aduce Paștele aproape de 1 Mai, iar finalul de noiembrie se leagă bine cu 1 Decembrie.

Iată calendarul complet, pus simplu, ca să fie ușor de urmărit:

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1 ianuarie, vineri: Anul Nou

2 ianuarie, sâmbătă: a doua zi de Anul Nou

6 ianuarie, miercuri: Boboteaza

7 ianuarie, joi: Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie, duminică: Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie, vineri: Vinerea Mare

1 mai, sâmbătă: Ziua Muncii

2 mai, duminică: Paștele ortodox

3 mai, luni: a doua zi de Paște

1 iunie, marți: Ziua Copilului

20 iunie, duminică: Rusalii

21 iunie, luni: a doua zi de Rusalii

15 august, duminică: Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, marți: Sfântul Andrei

1 decembrie, miercuri: Ziua Națională a României

25 decembrie, sâmbătă: Crăciunul

26 decembrie, duminică: a doua zi de Crăciun

Dintre acestea, nouă zile cad de luni până vineri. Restul de opt sunt în weekend, deci nu aduc o zi liberă în plus pentru programul de lucru.

Ce înseamnă o punte și de ce contează

O punte apare atunci când o zi lucrătoare stă între o sărbătoare legală și weekend. Dacă îți iei concediu în acea zi, obții o pauză mai lungă cu mai puține zile consumate din concediu.

Un exemplu simplu este Ziua Copilului din 2027. Ea cade marți, 1 iunie. Dacă îți iei liber luni, 31 mai, ai patru zile legate: sâmbătă, duminică, luni și marți.

Pentru că astfel de calcule pot deveni greu de urmărit când ai multe date, e mai ușor să pornești de la un calendar unde ai aceste zile libere de la stat.

Poți verifica Zile-Libere.info când vrei să vezi rapid cum pică sărbătorile legale și ce variante de minivacanță ai în 2027.

Cele mai bune minivacanțe din 2027

Nu toate lunile sunt la fel de bune pentru călătorii scurte. Uneori ai o zi liberă izolată, greu de legat. Alteori, cu una sau două zile de concediu, poți obține aproape o săptămână liberă.

1. Ianuarie: început de an cu mai multe variante

Anul începe bine pentru cei care vor o pauză după sărbători. 1 ianuarie cade vineri, iar 2 ianuarie cade sâmbătă. Așa ai un weekend prelungit de trei zile, de vineri până duminică.

Urmează Boboteaza, miercuri, 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul, joi, 7 ianuarie. Dacă îți iei concediu vineri, 8 ianuarie, ai cinci zile libere legate, de miercuri până duminică.

Cea mai lungă combinație se face dacă îți iei concediu pe 4, 5 și 8 ianuarie. Așa poți lega perioada 1-10 ianuarie, adică zece zile de pauză cu doar trei zile de concediu.

Este o variantă bună pentru munte, pentru o vizită mai lungă la familie sau pentru câteva zile într-un oraș unde poți sta la căldură când vremea nu ține cu plimbările lungi.

2. Paște și 1 Mai: patru zile libere fără concediu

În 2027, Paștele ortodox cade duminică, 2 mai. Vinerea Mare este pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște este luni, 3 mai.

Asta înseamnă patru zile libere legate: vineri, sâmbătă, duminică și luni. Nu trebuie să folosești concediu ca să obții această minivacanță.

Ziua de 1 Mai cade sâmbătă și intră în aceeași perioadă. Nu mai adaugă o zi liberă în timpul săptămânii, dar poate face perioada mai căutată pentru plecări.

Pentru o pauză de patru zile, are sens să alegi o destinație aflată la câteva ore de casă. Poți merge la Brașov, Sibiu, Oradea, Iași, Cluj sau într-o zonă de pensiuni unde nu pierzi prea mult timp pe drum.

3. 1 Iunie: o punte simplă pentru familii

Ziua Copilului cade marți, 1 iunie. Dacă ai copii, perioada poate fi bună pentru o ieșire scurtă, mai ales dacă școala și programul familiei îți permit.

Cu o zi de concediu luni, 31 mai, obții patru zile libere. Este una dintre cele mai clare punți ale anului.

Nu trebuie să alegi o destinație complicată. Pentru copii, de multe ori contează mai mult să aibă un parc mare, un loc de joacă, o grădină zoologică, un muzeu interactiv sau o piscină la cazare.

4. Rusaliile: weekend prelungit în iunie

Rusaliile cad duminică, 20 iunie, iar a doua zi de Rusalii este luni, 21 iunie. Asta îți dă trei zile libere legate, fără să ceri concediu.

Fiind final de iunie, vremea poate fi potrivită pentru munte, Delta Dunării, sate turistice sau orașe, unde poți face plimbări seara.

Dacă pleci cu mașina, calculează bine drumul. La o minivacanță de trei zile, un traseu prea lung îți poate tăia serios din timpul petrecut la destinație.

O idee simplă este să alegi un loc unde ajungi în două-trei ore. Așa ai mai mult timp pentru odihnă și mai puțin timp petrecut în trafic.

5. Sfântul Andrei și 1 Decembrie: cea mai bună punte de toamnă

Sfântul Andrei cade marți, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României cade miercuri, 1 decembrie.

Dacă îți iei concediu luni, 29 noiembrie, ai cinci zile libere legate, de sâmbătă până miercuri.

Aceasta este una dintre cele mai bune ocazii din 2027 pentru o minivacanță. Poți merge într-un oraș cu târg de iarnă, la o cabană sau într-o zonă unde ai restaurante, plimbări scurte și cazare aproape de centru.

Dacă mai iei concediu joi și vineri, pe 2 și 3 decembrie, poți avea nouă zile libere, din 27 noiembrie până pe 5 decembrie.

Folosești trei zile de concediu și obții o pauză destul de lungă pentru o vacanță în țară sau pentru un city break în afara României.

Zile libere care cad în weekend

În 2027, câteva sărbători legale cad sâmbăta sau duminica. Pentru cei care lucrează de luni până vineri, ele nu schimbă programul de lucru.

Cad în weekend:

2 ianuarie, sâmbătă

24 ianuarie, duminică

1 mai, sâmbătă

2 mai, duminică

20 iunie, duminică

15 august, duminică

25 decembrie, sâmbătă

26 decembrie, duminică

Crăciunul din 2027 cade sâmbătă și duminică. Asta înseamnă că nu se formează o minivacanță combinata cu zilele de weekend. Totuși, dacă mai ai concediu la final de an, poți lega câteva zile înainte sau după weekend.

Și 15 august cade duminică. Pentru concediul de vară, data rămâne un reper bun, dar nu adaugă o zi liberă în plus.

Cum alegi perioadele bune pentru călătorii

Pentru o pauză de trei sau patru zile, alege o destinație apropiată. Dacă drumul durează prea mult, ajungi obosit, iar vacanța pare mai scurtă decât este.

Pentru minivacante mai lungi, cum sunt cele din ianuarie sau de la final de noiembrie, poți lua în calcul un zbor sau un traseu prin mai multe orașe.

Ai mai mult timp să vizitezi și să nu alergi dintr-un loc în altul.

Rezervările făcute mai devreme pot ajuta, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt Paștele, 1 Mai și 1 Decembrie.

Nu este nevoie să planifici totul in detaliu, dar e bine să știi unde dormi, cât faci pe drum și ce poți vizita.

Mai există un detaliu de ținut minte.

Pentru bugetari, zilele de punte pot fi stabilite prin hotărâre de Guvern, iar orele se pot recupera. În privat, programul depinde de angajator și de regulile din firmă.

Idei rapide pentru minivacanțele din 2027

În ianuarie, caută locuri unde frigul nu îți strică planul. O pensiune la munte, un oraș cu muzee sau o cazare cu piscină interioară pot fi alegeri mai comode.

De Paște și 1 Mai, merg bine orașele istorice, satele turistice tradiționale și zonele unde poți combina mesele în familie cu plimbări scurte. Dacă pleci cu copii, evită traseele prea încărcate.

La 1 Iunie, o vacanță simplă poate fi mai reușită decât una plină de drumuri. Un parc mare, o cazare cu loc de joacă sau un muzeu potrivit pentru copii, pot face ziua mai bună.

La final de noiembrie și început de decembrie, caută orașe cu centru vechi, piețe pietonale și târguri de iarnă.

Ia haine groase, verifică distanța de la cazare până în centru și lasă loc pentru pauze, mai ales dacă mergi cu familia.

În 2027, cele mai bune perioade pentru punți sunt începutul de ianuarie, 1 Iunie și Sfântul Andrei legat de 1 Decembrie.

Pentru minivacanțe fără concediu, cele mai simple variante sunt Paștele cu 1 Mai și Rusaliile.