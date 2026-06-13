Transformare incredibilă. Cum arată Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme

Florin Ungureanu arată diferit față de cum îl știu cei care l-au văzut la Chefi la cuțite. Cântărețul și fostul concurent al show-ului culinar a anunțat că a slăbit nu mai puțin de 48 de kilograme.

„Ursulețul” Florinel Ungureanu a făcut o schimbare radicală cu stilul de viață și implicit cu aspectul său. Fostul concurent de la Chefi la cuțite și-a anunțat fanii că a dat jos 48 de kilograme.

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Cum arată Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme

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„Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o mare bucurie! Am slăbit 48 de kilograme. Unii mă plăceți așa, alții nu! Oricum țin să vă mulțumesc pentru toate părerile!”, a transmis Florinel Ungureanu în dreptul unei fotografii în care se observă cu ochiul liber cât de mult a slăbit.

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Florinel Ungureanu a fost concurent în sezonul 17 Chefi la cuțite. De meserie cântăreț de manele, Florinel Ungureanu a făcut parte din echipa bordo a lui chef Richard Abou Zaki. Florinel a fost sufletul echipei și a dat tot ce a putut pentru a contribui la pregătirea celor mai bune preparate.

După eliminare, Florinel a transmis un mesaj plin de recunoștință: Drumul meu la Chefi la Cuțite s-a încheiat… dar plec cu sufletul plin de emoții, respect și prietenii adevărate.

Vreau să mulțumesc tuturor concurenților din echipele rivale, pentru că dincolo de competiție am legat prietenii frumoase pe care nu le voi uita niciodată.

Un respect aparte pentru Chef Richard, pentru susținere, sfaturi și tot ce am învățat în această experiență!

Și cele mai mari mulțumiri merg către fratele meu din echipa bordo, prietenul meu cel mai bun de acolo, cu care am împărțit emoții, râsete și momente pe care le voi purta mereu în suflet!

Mulțumesc din inimă echipei Antena 1 și emisiunii Chefi la cuțite pentru această oportunitate minunată! A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată!

Iar vouă, tuturor oamenilor care mă iubesc, mă susțin și au fost alături de mine la fiecare pas… vă mulțumesc din suflet! Fără voi, nimic nu ar avea același gust!”, a transmis Florinel pe rețelele sociale.

Florinel este cântăreț, alături de soția lui: „Eu și Ioana cântăm. Suntem doi lăutari pentru oameni, suntem căsătoriți, 20 de ani de căsnicie, avem 2 copii. Ne cunoaștem din copilărie. Îmi era foarte dragă soțioara mea și nu prea mă băga în seamă. Eu am plecat să cânt la Florin Pește. Eu i-am zis că am o fată la Vaslui care cântă foarte frumos, am sunat-o, a venit la Drăgășani, nu m-a băgat în seamă vreo câteva luni. Eu leșinam după ea când o vedeam, dar pentru ea eram doar un prieten. Și într-o seară ne-am trezit în pat amândoi și i-am zis: Îmi dai și mie un pupic? Și mi-a dat. Și de atunci avem 20 de ani împreună. O poveste foarte frumoasă”, a povestit Florinel Ungureanu la Chefi la cuțite.