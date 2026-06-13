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Chef Orlando Zaharia, imagine specială alături de soția sa, de ziua ei de naștere. Cât de frumoasă este Mădălina

Chef Orlando Zaharia a publicat o fotografie specială cu ocazia aniversării soției sale. Juratul de la Chefi la cuțite o numește pe Mădălina: „iubirea vieții” lui. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 10:16 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 10:17
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Chef Orlando Zaharia, imagine specială alături de soția sa, de ziua ei de naștere | Antena 1
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„Iubirea vieții mele! La mulți ani!”, a scris chef Orlando Zaharia în dreptul fotografiei în care apare alături de frumoasa lui soție. Cei doi sunt împreună de mai mult de 2 decenii și dragostea lor este extrem de puternică.

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Orlando Zaharia, urare specială pentru soția lui: „Iubirea vieții mele!”

Chef Orlando Zaharia și Mădălina, soția lui, au o poveste de iubire extrem de specială. Cei doi s-au cunoscut în 2001, într-un fast food, la 4 dimineața, atunci când juratul de la Chefi la cuțite avea doar 22 de ani.

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„Am întâlnit-o undeva la Romană, într-o locație unde se strângeau băieții și fetele după club. Am schimbat niște numere de telefon și m-a cam fiert o perioadă de 2-3 luni de zile. Eu insistam pentru că voiam să punctez această întâlnire, mi-a plăcut foarte mult de ea, era ca un bibelou. Urma să plec eu înapoi pe vasul de croazieră, mai aveam un contract. Mi-a acordat o întâlnire chiar în seara de Crăciun și de atunci am rămas nedespărțiți”, a povestit chef Orlando la Antena 1.

Mai mult, cererea în căsătorie a fost spontană. Acesta i-a pus marea întrebare partenerei sale pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă mai târziu de amândoi.

În ceea ce privește nunta, Orlando Zaharia și Mădălina au avut parte de o petrecere de vis. Aceștia și-au organizat petrecerea vara, pe strada Paris. Anul acesta ei împlinesc 22 de ani de căsnicie iar chef Orlando a mărturisit că rețeta succesului în relație este la Mădălina, care a reușit să țină familia unită și echilibrată

„Am avut dorința imensă de a sta împreună, ne-am iubit și ne iubim foarte mult. Mădă este genul de om care spune totul verde în față. Ea nu umblă cu ascunzișuri, e foarte directă, e sufletul căsniciei noastre și sufletul petrecerii. Chiar și astăzi lucrurile funcționează ca înainte. Eu nu pot să exist fără ea, iar ea nu poate să existe fără mine. Ne completăm”, a mai spus chef Orlando la Chefi la cuțite.

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Chef Orlando Zaharia
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