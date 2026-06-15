De la Antena Academy, direct la Meteo Observator: Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, la Observator 6 și 16

De la Antena Academy, direct la Meteo Observator: Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, de luni până vineri, la Observator 6 și 16.

De la Antena Academy, direct la Meteo Observator: Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, de luni până vineri, la Observator 6 și 16 | Antena 1

Diana Isaia și Andreea Crăciun se alătură echipei Observator și aduc prognoza meteo în casele telespectatorilor Antena 1.

De la Antena Academy, direct la Meteo Observator

După luni de pregătire și experiență acumulată alături de profesioniștii trustului, absolventele Antena Academy vor putea fi urmărite la Meteo Observator, unde vor aduce, de luni până vineri, informațiile despre vreme într-un format modern, dinamic și apropiat de public.

Tinere, energice și pasionate de televiziune, Andreea Crăciun, pe care publicul o cunoaște de la Insula Iubirii și care, începând de astăzi, prezintă meteo la Observator 6, de luni până vineri, și Diana Isaia, care aduce informațiile despre vreme la Observator 16, se declară emoționate, dar pregătite să facă parte din echipa Observator.

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Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, la Observator 6 și 16

„Pentru mine, această etapă este confirmarea faptului că pasiunea și perseverența își găsesc răsplata. Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei Observator și bucuroasă să fiu alături de telespectatori în fiecare dimineață. Încep acest nou capitol cu emoție, entuziasm și responsabilitate.” - Andreea Crăciun, prezentator meteo Observator 6

„Întotdeauna mi-a plăcut să aduc bună dispoziție și autenticitate în tot ceea ce fac, să creez o conexiune sinceră și reală cu oamenii. Și faptul că fac parte din echipa Observator Antena 1, în calitate de prezentatoare meteo, îmi oferă bucuria de a aduce, zi de zi, energie pozitivă și zâmbete în casele telespectatorilor.” - Diana Isaia, prezentator meteo Observator 16

Antena Academy continuă astfel să ofere tinerilor talentați șansa de a transforma pasiunea pentru media într-o carieră în televiziune, pregătind noua generație de profesioniști care ajung direct pe micul ecran. Diana Isaia și Andreea Crăciun se alătură unei echipe puternice și apreciate de public, într-un proiect care aduce, zi de zi, informațiile esențiale mai aproape de telespectatori.

Edițiile Observator pot fi urmărite în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate informațiile pot fi văzute pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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