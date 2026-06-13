Elena Ionescu, ipostaze rare alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr. Fotbalistul l-a cunoscut deja pe fiul brunetei

Elena Ionescu, în vârstă de 38 de ani, s-a îndrăgostit de Alex Enache, un fotbalist cu 13 ani mai tânăr decât ea, potrivit tvmania.ro. Relația lor, oficializată public în această iarnă în timpul unei vacanțe în Dubai, evoluează frumos, trecând deja la următorul nivel: sportivul a făcut cunoștință cu fiul brunetei.
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Cum arată bărbatul care a cucerit-o pe Elena Ionescu
În ultimele imagini postate de Elena Ionescu, cântăreața este surprinsă în brațele iubitului ei, iar în fotografii apare și fiul său, semn că bărbatul este îndrăgit și de cel mic.
Pare că cei doi și-au găsit fericirea unul în brațele celuilalt, iar acest lucru reiese și din mesajul pe care l-a transmis vedeta.
„Cu tine mă simt acolo unde răsună sufletul”, a scris Elena Ionescu pe Instagram.
Toată numai un zâmbet, bruneta a afișat o siluetă impecabilă, pusă în valoare de un costum de baie din două piese.
Elena Ionescu și Alex Enache și-au oficializat relația în iarnă, când au postat câteva fotografii dintr-o vacanță în Dubai. Pe urmă, au început să vorbească despre relația lor în public.
„Este o perioadă frumoasă a vieții mele, de care mă bucur din plin. Prefer ca detaliile vieții mele private să rămână în continuare în afara spațiului public. Cred mult în discreție, mai ales atunci când sunt implicați oameni dragi mie. Alex este o persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător, e o liniște pe care am căutat-o de mult”, a declarat Elena Ionescu pentru spynews.ro, citată de sursa menționată mai sus.
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Elena Ionescu este pregătită să ajungă din nou în fața altarului
Elena Ionescu a vorbit și în trecut despre faptul că are o relație cu cineva, însă nu era pregătită să spună despre cine este vorba. La acea vreme, cântăreața preciza că nu vrea să dea prea multe detalii până când nu va concretiza această relație pentru viitor, adică să se căsătorească.
„După cum bine știi sau ai observat de-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală! Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, spunea Elena Ionescu, în urmă cu ceva timp, citată de tvmania.ro.Adrian Mutu, alături de fosta și de actuala soție în aceeași filmare. Cum arată Consuelo Matos, la 13 ani de la divorț (...