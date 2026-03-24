Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Irina Fodor a pus în joc a doua bombă cu amulete! Cine jurizează și ce trebuie să gătească

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, din 24 martie 2026, cei patru Chefi au aflat ce trebuie să gătească și cine jurizează preparatele pregătite în speranța de a câștiga bomba cu amulete!

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 20:50 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 20:54

Irina Fodor a fost plină de surprize și în ediția 11 din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite! Motivul? A pus la bătaie nu o amuletă, ci chiar a doua bombă a sezonului. Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner au aflat nu doar ce au de gătit, ci și cine este invitatul surpriză, care degustă, jurizează și decide câștigătorul bombei cu amulete.

În ediția din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor s-a întâlnit cu Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner în bucătărie pentru a dezvălui ce surprize aduce a unsprezecea confruntare pentru amuletă. De data aceasta, Irina i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a anunțat nu o amuletă, ci o bombă cu amulete!

„Nu puteai să ai asta ieri?! Cum ar fi să iau trei amulete la rând? Dar va fi foarte greu, pentru că atunci se activează și Richard, se activează toți”, a fost reacția lui Chef Alexandru Sautner.

Surpriza a fost și mai mare atunci când Irina Fodor a dezvăluit faptul că degustarea va fi făcută de nimeni altul decât Vlad Pădurescu.

„Este un super Chef, îmi place că este foarte direct, ce gândește aia spune, este un om foarte corect”, a fost de părere Chef Alexandru Sautner.

Deloc bucuros a fost Chef Orlando Zaharia, căci la ultima degustare făcută de Vlad Pădurescu acesta nu a reușit să obțină punctajul dorit.

Apoi, atenția Chefilor a fost captată de pânza neagră ce acoperea masa de lucru.

„Intrăm într-o zonă care vouă vă place foarte mult”, a zis Irina Fodor, vorbind despre bucătăria italiană.

„Avem sub pânză câteva ingrediente care vă vor fi impuse. Vă rog să vă gândiți la trei ingrediente, vi le alegeți în gând, căci fizic le alege Rikito”, a mai adăugat aceasta, dezvăluind ingrediente folosite în bucătăria italiană.

Rikito Watanabe și-a făcut apoi apariția și a ales măsline pentru Chef Richard Abou Zaki, busuioc pentru Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner a primit ricotta și Chef Ștefan Popescu a primit parmezan.

Apoi, Rikito a dat cod negru pentru Richard, seabass pentru Orlando, mușchi de vită pentru Sautner și orez pentru Ștefan Popescu.

La al treilea ingredient, Rikito Watanabe a ales vinete pentru Richard, capere pentru Alexandru Sautner, Orlando a primit roșie și Ștefan Popescu a primit trufe.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

AS.ro Afacerile cu care George Copos a ajuns la “o avere de 1 miliard de euro”! Afacerile cu care George Copos a ajuns la &#8220;o avere de 1 miliard de euro&#8221;!
Observatornews.ro Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Antena 3 Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire

Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner a câștigat amuleta. Diseară, Irina Fodor pune în joc a doua bombă a sezonului
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner a câștigat amuleta. Diseară, Irina Fodor pune în joc a doua...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce verdict a primit
Chefi la cuțite, 23 martie 2026. Mihnea Gabriel Florica, dezvăluiri emoționante despre bullying și anorexie. Ce...
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable!
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable! Jurnalul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
