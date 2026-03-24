Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Irina Fodor a pus în joc a doua bombă cu amulete! Cine jurizează și ce trebuie să gătească

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, din 24 amrtie 2026, cei patru Chefi au aflat ce trebuie să gătească și cine jurizează preparatele pregătite în speranța de a câștiga bomba cu amulete!

Irina Fodor a fost plină de surprize și în ediția 11 din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite! Motivul? A pus la bătaie nu o amuletă, ci chiar a doua bombă a sezonului. Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner au aflat nu doar ce au de gătit, ci și cine este invitatul surpriză, care degustă, jurizează și decide câștigătorul bombei cu amulete.

În ediția din 24 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor s-a întâlnit cu Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner în bucătărie pentru a dezvălui ce surprize aduce a unsprezecea confruntare pentru amuletă. De data aceasta, Irina i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a anunțat nu o amuletă, ci o bombă cu amulete!

„Nu puteai să ai asta ieri?! Cum ar fi să iau trei amulete la rând? Dar va fi foarte greu, pentru că atunci se activează și Richard, se activează toți”, a fost reacția lui Chef Alexandru Sautner.

Surpriza a fost și mai mare atunci când Irina Fodor a dezvăluit faptul că degustarea va fi făcută de nimeni altul decât Vlad Pădurescu.

„Este un super Chef, îmi place că este foarte direct, ce gândește aia spune, este un om foarte corect”, a fost de părere Chef Alexandru Sautner.

Deloc bucuros a fost Chef Orlando Zaharia, căci la ultima degustare făcută de Vlad Pădurescu acesta nu a reușit să obțină punctajul dorit.

Apoi, atenția Chefilor a fost captată de pânza neagră ce acoperea masa de lucru.

„Intrăm într-o zonă care vouă vă place foarte mult”, a zis Irina Fodor, vorbind despre bucătăria italiană.

„Avem sub pânză câteva ingrediente care vă vor fi impuse. Vă rog să vă gândiți la trei ingrediente, vi le alegeți în gând, căci fizic le alege Rikito”, a mai adăugat aceasta, dezvăluind ingrediente folosite în bucătăria italiană.

Rikito Watanabe și-a făcut apoi apariția și a ales măsline pentru Chef Richard Abou Zaki, busuioc pentru Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner a primit ricotta și Chef Ștefan Popescu a primit parmezan.

Apoi, Rikito a dat cod negru pentru Richard, seabass pentru Orlando, mușchi de vită pentru Sautner și orez pentru Ștefan Popescu.

La al treilea ingredient, Rikito Watanabe a ales vinete pentru Richard, capere pentru Alexandru Sautner, Orlando a primit roșie și Ștefan Popescu a primit trufe.

