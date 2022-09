Chefi la cuțite, 27 septembrie 2022. Florin Baicu a dansat ca Michael Jackson în fața chefilor. Concurentul a făcut show total

Florin Baicu vine din București și este de profesie artist. Concurentul a venit însoțit la Chefi la cuțite de băiatul său. Deși emoțiile au fost puternice, tânărul nu a ezitat nici măcar o secundă să își susțină tatăl.

„Am făcut o șatră reală pe pământ curat, când intrați la mine în șatră vă descălțați întotdeauna. Am făcut-o cu toate tradițiile țigănești. (...) Sunt căsătorit, am doi copii: o fetiță de trei ani și jumătate, am și un băiețel de 19 ani. (...) Viața mea este de artist, eu nu mă cred și nu mă consider așa, dar multă lumea mi-a spus că sunt artist. Am jucat în foarte multe filme, modestia am lăsat-o la ușă, am intrat doar cu laudă. Cred că am fost în peste 500 de filme în 13 ani de când activez în domeniu, însă nu am avut roluri principale, ci am fost figurație simplă și figurație specială. Am avut onoarea să lucrez cu actori foarte mari, cu Jean-Claude Van Damme, Sharon Stone, Nicholas Cage și alții”, a dezvăluit Florin Baicu despre el.

Concurentul s-a decis să îi impresioneze pe chefi cu un preparat gustos, mai exact „Șah Hai Mas”, celebra varză cu carne și mămăligă. Acesta a învățat rețeta de la o vecină care o făcea destul de des.

Ce le-a povestit Florin Baicu juraților în ediția 12 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 27 septembrie 2022

Apariția lui Florin Baicu în platoul emisiunii Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere pe cei trei jurați. Aceștia au evidențiat imediat faptul că artistul seamănă destul de bine cu celebrul Michael Jackson.

„De 13 ani sunt în domeniul artistic, în timpul liber și înainte de pandemie eram Michael Jackson, dansez ca el. Din 2012 îl imit pe Michael Jackson în țară, am fost plecat în străinătate pentru a face acest lucru. Nu am rezistat să stau acolo fără familia mea, motiv pentru care m-am întors.”, a mai povestit el.

Chef Sorin Bontea i-a cerut concurentului să facă o demonstrație, iar acesta a acceptat cu drag provocarea juratului. Florin Baicu le-a arătat chefilor că se descurcă foarte bine la dans, imitându-l perfect pe Michael Jackson.

Florin Baicu a obținut două cuțite din partea lui chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

