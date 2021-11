Chefi la cuțite, 29 noiembrie 2021. Ce echipă a câștigat prima probă a ediției speciale. Chef Cătălin Scărlătescu a făcut show

Concurenții sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților au avut parte de prima probă în care au gătit, chiar de ziua Antenei 1. Deși două echipe au primit o pedeapsă și vedetele au fost nevoite să gătească legate la mâini de un alt coleg, jurații au rămas impresionați de talentul lor culinar și au votat cea mai bună farfurie.

Emoțiile și-au simțit prezența când banda a început să meargă și a adus în fața concurenților prima farfurie. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au așteptat cu nerăbdare verdictul final.

Așteptarea a luat sfârșit când pe bandă și-a făcut apariția o farfurie roșie, care a adus veselie și speranțe în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu. Celelalte echipe nu și-au pierdut credința și au sperat la un teanc de farfurii.

Cea de-a doua farfurie a fost tot roșie, lucru care i-a demoralizat pe ceilalți.

„Nici nu mă mai uit! Eu chiar am pus suflet în mâncarea aia. Nu prea am, că de aia nu avea gust, dar am pus. (...) Măcar una”, a fost replica lui Zarug în glumă.

Ce echipă a câștigat prima probă a ediției speciale din Chefi la cuțite, din 29 noiembrie 2021

Echipa roșie s-a bucurat de o victorie glorioasă la prima probă a ediției speciale din Chefi la cuțite. Banda a adus 10 farfurii roșii, 1 galbenă, și nici măcar o farfurie albastru, lucru care l-a făcut pe chef Cătălin Scărlătescu să danseze.

„Hai, mă! Nu cred”, a spus chef Sorin Bontea.

„Băi, era greu să luăm, dar măcar o farfurie pentru moralul lor”, a mai adăugat el.

Chef Cătălin Scărlătescu a făcut show cu mișcările lui lângă banda cu farfurii de culoare roșie.

„Și de aici nu a mai fost războiul nostru. Eu m-am retras și i-am spus lui Florin în gând că așa îi trebuie dacă m-a ales. Mă dau în spate și mă uit la gâlceavă. Începe Scărlătescu, Bontea nu mai zice nimic, era negru, se făcea că nu aude, vorbea cu Emi, de parcă îl cunoștea pe Emi de o viață. Al nostru Dumitrescu vorbea cu Natanticu, găsea refugiu în el. Am pierdut rușinos”, a fost replica lui Cuza.

„Înțepăturile” și replicile savuroase între cei trei chefi nu au întârziat să apară.

„Gata, sunt pregătit să mă duc acasă!”, a mai continuat Zarug discuția.

„Ciorba mea a fost mai bună decât a ta”, i-a spus Maria Speranța mamei sale.

Chefi la cuțite, ediții speciale de ziua Antenei 1

Chefi la cuțite vine cu 3 ediții speciale, pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie, de la ora 20.30. Concurenții ediției speciale vor fi concurenții din Asia Express sezonul 4, care vor fi îndrumații de chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emi și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este un domeniu străin lor.

Prezentatoarea celor 3 ediții speciale este Gina Pistol care a revenit pe TV, după ce a devenit mămică pentru prima oară.

Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: Își vor face apariția echipa de la Prețul cel bun, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin și familia, dar și concurenți Asia Express din sezoanele precedente.