Chefi la cuțite, 3 aprilie 2024. Cine a câștigat amuleta opt din sezonul 13. Care a fost verdictul final al lui nea Marin

Nea Marin a luat o decizie importantă în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Acesta a degustat și jurizat preparatele chefilor de la jocul de amuletă, desemnând câștigătorul avantajului.

Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia s-au întrecut în preparate pentru a-l impresiona pe nea Marin. Ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024 a adus o provocare de proporție pentru jurați.

În joc se află o miză uriașă la care toți râvnesc, însă tema nu a fost deloc ușoară. Cei patru chefi au primit sarcina de a face o farfurie cu risotto. Strategiile și ideile creative au ieșit la iveală pentru a-i „stinge lumina” degustătorului de astăzi.

Emoțiile au atins cote maxime la masa juriului atunci când nea Marin și-a făcut apariția în platoul show-ului culinar. Acesta a venit cu multă voie bună și zâmbetul pe buze pentru a le face ziua mai frumoasă chefilor.

„Am fost foarte fericit să-l cunosc și să-l vadă de aproape. E o persoană tare sinceră. Nu există evoluție fără tradiție!”, a mărturisit chef Richard Abou Zaki.

„Eu până acum câțiva ani nu am mâncat fructe de mare, am început să gust, acum am văzut că îmi și plac! Mi-a plăcut ce am degustat, au fost apetisante toate. Vreți să vă arăt cu am votat?”, a spus nea Marin.

Care a fost verdictul final al lui nea Marin din ediția 8 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Cine a câștigat amuleta opt

Nea Marin i-a spus Irinei Fodor că își dorește să dea direct amuleta pentru a nu-i ține în suspans pe cei patru jurați: „Am vrut să încep cu tigaia de aur pentru că și mie îmi place, atunci când sunt în juriu, să încep cu marele premiu”.

Așadar, chef Richard Abou Zaki a câștigat marele avantaj al jocului și cele cinci puncte. Se pare că desertul a fost pe gustul invitatului special din ediția 8 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024.

„Băi, nu cred! Mi-a părut atât de rău, nu mai înțeleg nimic!”, a reacționat chef Orlando Zaharia.

„A câștigat cu un preparat care mi-a adus aminte de copilărie! Și uite că se poate, risotto cu tiramisu. Am simțit toate gusturile cu care sunt eu obișnuit”, și-a explicat nea Marin alegerea făcută.

Chef Orlando Zaharia a obținut patru puncte de la degustătorul de astăzi. Tigaia de trei puncte a fost dată lui chef Alexandru Sautner în timp ce chef Ștefan Popescu a trăit o dezamăgire uriașă când a văzut că a primit doar două puncte.

„Am pierdut! Am trei de doi la rând, din trei amuletă să nu nimerești niciuna? Ce fac greșit?”, a spus chef Ștefan Popescu.

„Asta e! Trebuie să știi să câștigi și să pierzi. Ăsta e concursul!”, a evidențiat nea Marin.

Odată cu venirea lui nea Marin la Chefi la cuțite sezonul 13, chef Richard Abou Zaki a avut șansa să învețe câțiva pași de dans după verdictul final. De asemenea, acesta nu a scăpat de „bătaia” degustătorului.

„I-am dat cu lingura pe spate și a învățat imediat!”, a spus el.

„A fost tare comic!”, a mai adăugat chef Richard Abou Zaki.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

