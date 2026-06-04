Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel. Echipa verde a pierdut un copil și au curs lacrimi

În ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust, un concurent a fost eliminat. Echipa verde a pierdut un copil și au curs lacrimi de durere.

Cel de-al doilea battle de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, ediția din 3 iunie 2026, a fost câștigat de echipa albastră. Astfel, la duel au intrat echipa verde, echipa roz și cea galbenă. La finalul probei individuale, un concurent a fost eliminat și au curs lacrimi de durere.

Ce concurent a fost eliminat după duel, în ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust. Echipa verde a pierdut un copil și au curs lacrimi

Cel de-al doilea duel al emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust a provocat echipele să pregătească un dish inspirat din povești celebre precum „Albă ca Zăpada”, „Jack și vrejul de fasole”, „Frumoasa și bestia” și „Scufița Roșie”. Influenceri celebri de pe TikTok au degustat preparatele și au votat, iar banda a adus ulterior verdictul! De data aceasta, cel de-al doilea battle a fost câștigat de echipa albastră a lui Chef Ștefan Popescu.

Astfel, la duel au intrat echipa roz, echipe verde și cea galbenă. La finalul probei individuale, un concurent a fost eliminat, în ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust.

La proba indinviduală, Irina Fodor a ridicat cloșurile și a arătat ce ingrediente a pregătit: broccoli, măr, brânză, conopidă, păstârnac, roșie, morcov, cartof, afine, țelină, mazăre, căpșuni. Apoi, în funcție de numărul tras fin bol, fiecare concurent a impus unui rival un ingredient. S-a jucat strategic și fiecare a sperat să se aleagă cu ceva ușor de gătit.

Doar șaizeci de minute au avut la dispoziție concurenții intrați la proba individuală și fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a impresiona pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.

Meticuloși, atenți la absolut fiecare detaliu și critici, chiar dacă au gătit niște copii, aceștia nu au iertat deloc greșelile din farfurii.

Caesar Antonius Giurgiua a obținut a obținut punctaj maxim cu rețeta sa cu piure, fiind marea surpriză a serii. Apoi, rând pe rând, fiecare concurent și-a aflat punctajul obținut și a mers în bucătărie. Totuși, un concurent a fost eliminat din echipa verde: este vorba despre Vanessa Miricică a fost cea care a părăsit competiție. Au curs lacrimi de emoție și momentul a fost unul dureros.

„Mă uitam la ochii ei și parcă striga să o salvez!”, a zis Chef Orlando Zaharia, îndurerat.

„Prințesa mea pleacă acasă”, a mai completat acesta, cu ochii în lacrimi.

Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.