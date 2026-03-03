Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă

Antena Căutare
”Ne jurizează un Chef pregătit, care are pretenții!”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 12:19 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 12:21
Care vor fi verdictele serii, dar și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. | Antena 1

Cea dintâi ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite s-a impus aseară ca lider de audiență pe segmentul de public urban. Prima confruntare a Chefilor a fost una cu noroc pentru Chef Ștefan Popescu – juratul a început cu dreptul competiția, câștigând amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor, în urma unei degustări savuroase făcute de Raluca Bădulescu. După o invitată celebră, diseară urmează o degustare cu emoții maxime, făcută de un specialist: Chef Mihai Toader vine în premieră la jurizarea unei amulete Chefi la cuțite.

Premiera Chefi la cuțite sezonul 17, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul orar 20:28 – 23:58, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului urban, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 14.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 13.3% cotă de piață.

Diseară, urmează o amuletă grea, degustarea fiind făcută de Chef Toader, unul dintre primii Chefi din România care s-a remarcat în bucătăria neo-românească, fiind totodată inițiatorul unor proiecte culturale foarte apreciate. ”Azi ne jurizează un om care de ani de zile învață despre cultura gastronomică românească, un Chef cu adevărat pregătit”, a comentat Chef Richard Abou Zaki înaintea confruntării pentru cea de-a doua amuletă. ”Sunt stresat, pentru că am aflat juratul și știu că este foarte pretențios”, a declarat și Chef Alexandru Sautner, la începutul sesiunii de gătit cu o temă potrivită invitatului: bucătărie românească reinterpretată.

De partea cealaltă, ringul audițiilor abundă în concurenți cu experiențe remarcabile – dar oare prestațiile lor se vor ridica la înălțimea așteptărilor? Samuel Cernea le-a povestit Chefilor despre ce a însemnat să gătească la Castelul Windsor pentru familia regală a Marii Britanii: ”Disciplina întâlnită la bucătăria castelului a fost la cotele cele mai înalte. Dacă erai fumător, îți schimbai tunica după fiecare pauză acordată acestui viciu. Analizele la sânge ni se făceau din două în două zile. Nu aveai voie să consumi nici alcool. Fără telefoane mobile. Și în ziua în care am întâlnit-o pe fosta Regină, cerințele au fost ca la armată: poziția drepți, mâinile la spate, nu vorbești neîntrebat. Chiar și un strănut prea puternic putea fi periculos”, a povestit Samuel. Tot diseară intră la audiții George Mirancea, un bucătar care are în palmares și o cină specială pentru un fost cuplu hollywoodian celebru. ”Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt. S-a întâmplat la un eveniment privat, în Sandwich, Kent, acolo unde se desfășurau filmările pentru World War Z. Reguli foarte clare: un singur membru al staff-ului, eu, prezent în restaurant.
Le-am gătit fructe de mare”, a dezvăluit George. Care vor fi verdictele serii, dar și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-ul Urban

Perioada 2 martie 2026

Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul...
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Antena 3 Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist" decât patriarhul Daniel

