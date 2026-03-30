Chefi la cuțite, 30 martie 2026. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, finaliști ai show-ului Asia Express, show în bucătărie

În ediția din 30 martie 2026 a emisunii Chefi la cuțite, am putut să îi vedem pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, finaliști ai show-ului Asia Express.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 21:14 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 21:44

Am avut ocazia, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, să îi revedem pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, finaliști ai show-ului Asia Express. Descoperă ce rețetă au pregătit aceștia pentru jurați, dar și ce dezvăluiri au făcut.

Irina Fodor a fost mai mult decât încântată să îi revadă pe Alexandru Ion și pe Ștefan Floroaica, finaliști ai super show-ului America Express. Ca să îi impresioneze pe Chefi, aceștia au ales să pregătească o rețetă de paste cu somon și verdețuri, un preparat învățat de la soția lui Alexandru Ion.

„În sfârșit venim și noi la un show în care nu ne luăm în serios. A dat Dumnezeu Nu am notițe, nu știu cum funcționează, nu am strategie”, a zis Alexandru Ion.

Cei doi și-au unit forțele, și-au pus șorțurile și s-au apucat de treabă. În tmp ce găteau, acesta s-a amuzat de faptul că Ștefan Floroaica a confundat avocado cu zucchini, cu o zi înainte de participare.

„Nu am câștigat noi Asia Express, dar poate luăm cuțit de aur”, a zis Alexandru Ion.

„Am câștigat, mă, Asia Express!”, a spus Ștefan Floroaica.

„Eh, am câștigat. Am câștigat inimile oamenilor. Mai puțin decât fotbaliștii, dar am câștigat și noi o parte din ele”, a glumit colegul său de echipă.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner. Aceștia au analizat atent fiecare detaliu din farfurie. Apoi, ușile s-au deschis și actorii și-au făcut apariția în platou.

„Cum a fost experiența din Asia, băieți?”, a întrebat Chef Richard Abou Zaki.

„Traumatizantă! Nu, glumesc. E ceva foarte plăcut, dacă ai ocazia să trăiești așa ceva în viață. E una dintre cele mai pregnante experiențe din viața mea. Ne-a plăcut foarte mult. Am avut impresia că ce am trăit acolo a fost mai rău decât ce s-a văzut la televizor, mai greu și mai rău. Și acum, când am urmărit emisiunea, eram surprins”, a dezvăluit Ștefan Floroaica.

„E foarte mult de îndurat: înduri oboseală, înduri foame, înduri frig, înduri ploaie. Noi am și prins cel mai ud sezon, când am ajuns în Filipine erau atât de ude hainele încât am stat o bună parte din drum cu hainele ude, nu se uscau din cauza umidității crescute. Dacă nu era soare, hainele nu se puteau usca. Dormitul în locuri inconfortabile, dorul de casă, mâncatul de șobolani de bambus”, a complet Alexandru Ion, spre uluirea celor patru jurați de la Chefi la cuțite, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

După ce s-au întrecut la spus bancuri, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au dat verdictul.

Vezi tot ce s-a întâmplat urmărind clipul video de mai sus din ediția 13, din data de 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

