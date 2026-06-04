Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut

Monica Doroftei a apelat la o schimbare radicală de look. Soția lui Leonard Doroftei nu mai arată deloc așa cum au cunoscut-o telespectatorii la Power Couple.

Monica Doroftei a luat pe toată lumea prin surprindere cu schimbarea de look la care a apelat. Se pare că soția lui Leonard Doroftei a renunțat la părul blond, însă noua culoare o prinde foarte bine și îi scoate în evidență superbele trăsături ale feței.

Partenera campionului mondial WBA a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce și-a da seama că are părul deteriorat. Fanilor le-a fost greu să o recunoască, însă au avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Cum arată Monica Doroftei cu părul șaten. Soția lui Leonard Doroftei a trecut printr-o schimbare radicală de look

Monica Doroftei a simțit să facă o schimbare radicală de look. Pentru a menține sănătatea părului ei, aceasta a luat o pauză de la blond. Mai mult, soția lui Leonard Doroftei s-a vopsit șaten, iar nuanța îi se potrivește de minune.

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Imaginile cu transformarea prin care a trecut partenera sportivului au strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții. Unii au felicitat-o pentru alegerea făcută, în timp ce alții au complimentat-o pentru aspectul fizic de invidiat.

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„Ea e oricum superbă, dar parcă a întinerit-o cu 10 ani noua culoare”, „Doamne, ce bine îi stă așa. Realizez pe zi ce trece că șatenul e efectiv cea mai intensă culoare de păr”, „De obicei, sunt fan blond, dar doamna arată superb cu nuanța aceasta de șaten” sau „Superb îi stă! Infinit mai bine decât cu blond”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Monica Doroftei și Leonard Doroftei trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste 30 de ani

Monica Doroftei și Leonard Doroftei trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste 30 de ani și au împreună trei copii. Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, sportivul și soția lui nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei.

Cei doi au o activitate intensă pe rețelele sociale, unde publică des poze împreună. De asemenea, Monica Doroftei nu se ferește să își exprime în public sentimentele pentru partenerul ei.

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„Iubirea mea se oprește la tine, la voi, la familia mea.🤍 Am sărbătorit omul drag inimii mele: soț, tată, bunic, prieten și suflet bun, care ne adună mereu împreună și ne face viața mai frumoasă. La mulți ani, iubitul meu! Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte ❤️”, a fost declarația de dragoste pe care Leonard Doroftei a primit-o de la soția lui.

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Un lucru este cert, Monica și Leonard Doroftei au o căsnicie puternică și bazată pe multă iubire. Cei doi se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece, iar acest lucru este evident din relația superbă pe care o au.