Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut

Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut

Monica Doroftei a apelat la o schimbare radicală de look. Soția lui Leonard Doroftei nu mai arată deloc așa cum au cunoscut-o telespectatorii la Power Couple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 14:30 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 15:02
Galerie
Monica Doroftei a apelat la o schimbare radicală de look | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Monica Doroftei a luat pe toată lumea prin surprindere cu schimbarea de look la care a apelat. Se pare că soția lui Leonard Doroftei a renunțat la părul blond, însă noua culoare o prinde foarte bine și îi scoate în evidență superbele trăsături ale feței.

Partenera campionului mondial WBA a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce și-a da seama că are părul deteriorat. Fanilor le-a fost greu să o recunoască, însă au avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Cum arată Monica Doroftei cu părul șaten. Soția lui Leonard Doroftei a trecut printr-o schimbare radicală de look

Monica Doroftei a simțit să facă o schimbare radicală de look. Pentru a menține sănătatea părului ei, aceasta a luat o pauză de la blond. Mai mult, soția lui Leonard Doroftei s-a vopsit șaten, iar nuanța îi se potrivește de minune.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Imaginile cu transformarea prin care a trecut partenera sportivului au strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții. Unii au felicitat-o pentru alegerea făcută, în timp ce alții au complimentat-o pentru aspectul fizic de invidiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ea e oricum superbă, dar parcă a întinerit-o cu 10 ani noua culoare”, „Doamne, ce bine îi stă așa. Realizez pe zi ce trece că șatenul e efectiv cea mai intensă culoare de păr”, „De obicei, sunt fan blond, dar doamna arată superb cu nuanța aceasta de șaten” sau „Superb îi stă! Infinit mai bine decât cu blond”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Monica Doroftei și Leonard Doroftei trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste 30 de ani

Monica Doroftei și Leonard Doroftei trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste 30 de ani și au împreună trei copii. Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, sportivul și soția lui nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei.

Cei doi au o activitate intensă pe rețelele sociale, unde publică des poze împreună. De asemenea, Monica Doroftei nu se ferește să își exprime în public sentimentele pentru partenerul ei.

Citește și: Soția lui Leonard Doroftei a suferit o operație la umăr. De ce a ajuns Monica Doroftei pe mâna medicilor

„Iubirea mea se oprește la tine, la voi, la familia mea.🤍 Am sărbătorit omul drag inimii mele: soț, tată, bunic, prieten și suflet bun, care ne adună mereu împreună și ne face viața mai frumoasă. La mulți ani, iubitul meu! Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte ❤️”, a fost declarația de dragoste pe care Leonard Doroftei a primit-o de la soția lui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Monica Doroftei și Leonard Doroftei în emisiuni diferite
+10
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, Monica și Leonard Doroftei au o căsnicie puternică și bazată pe multă iubire. Cei doi se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece, iar acest lucru este evident din relația superbă pe care o au.

Prima reacție a Anei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Ce susține tânăra: „Este normal să mă apăr”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât! Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât!
Observatornews.ro Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Antena 3 Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF
SpyNews Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026 Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după divorț
Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF
Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece!
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece! BZI
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel 
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel  Jurnalul
Gest emoționant din partea TAROM după moartea lui Mircea Lucescu! Decizia care i-a bucurat pe români
Gest emoționant din partea TAROM după moartea lui Mircea Lucescu! Decizia care i-a bucurat pe români Kudika
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . "A inceput sa planga, mi-a zis..."
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista... Redactia.ro
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x