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Formula 1 ajunge la Monaco! Cursa de pe celebrul circuit stradal se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Unul dintre cele mai prestigioase și spectaculoase evenimente din calendarul Formulei 1 are loc în acest weekend.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 10:25 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 10:25
Formula 1 ajunge la Monaco! Cursa de pe celebrul circuit stradal se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY | antena 1
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Marele Premiu al Principatului Monaco aduce din nou pe străzile înguste din Monte Carlo cei mai buni piloți ai lumii, într-o cursă în care precizia, concentrarea și curajul sunt puse la încercare la fiecare viraj. Spectacolul va putea fi urmărit duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Considerată una dintre cursele emblematice ale motorsportului mondial, etapa de la Monaco transformă centrul Principatului într-un circuit unic, unde monoposturile rulează la doar câțiva centimetri de bariere. Fiecare greșeală poate costa scump, iar fiecare depășire este o demonstrație de talent și control la limită.

Decorul spectaculos al Principatului, cu iahturile sale impresionante, clădirile elegante și atmosfera inconfundabilă, completează una dintre cele mai speciale experiențe din Formula 1. Într-o cursă în care strategia joacă un rol la fel de important ca viteza, fiecare tur poate schimba lupta pentru victorie.

Etapa din Monaco vine într-un moment excelent pentru Mercedes, echipa care a dominat începutul de sezon. Liderul campionatului, Kimi Antonelli, a câștigat ultimele patru Mari Premii și ajunge în Minte Carlo cu un moral excelent, în căutarea unui nou succes care să-i consolideze poziția în fruntea clasamentului. Colegul său, George Russell, câștigătorul cursei de debut din Australia, rămâne unul dintre principalii pretendenți la victorie. În același timp, piloții de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să profite de orice oportunitate pe unul dintre cele mai dificile trasee ale sezonului. Anul trecut, victoria în Principat i-a revenit lui Lando Norris.

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Programul Marelui Premiu al Principatului Monaco

Vineri

* 14:30 – Antrenamentul 1 (AntenaPLAY)

* 18:00 – Antrenamentul 2 (AntenaPLAY)

Sâmbătă

* 13:30 – Antrenamentul 3 (AntenaPLAY)

* 16:45 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

* 15:45 – Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)

Aceasta este cursa în care zidurile nu iartă, iar perfecțiunea face diferența. Monaco promite încă o dată un spectacol pe măsura legendei sale.

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