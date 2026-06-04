Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a reaprins. De data aceasta cele două cântărețe nu s-au mai certat în online, ci într-un restaurant. Situația a degenerat și s-a ajuns la lovituri, iar poliția și ambulanța au intervenit.

Atât Iuliana Beregoi cât și Andreea Bostănică se acuză reciproc, după ce s-au întâlnit într-un restaurant și între ele a izbucnit un scandal de proporții. Iuliana se afla la cină alături de sora ei, Ana Beregoi și de iubitul Anei, iar Andreea Bostănică era însoțită de mama și de mătușa ei când au ajuns la restaurant.

Andreea Bostănică și sora Iulianei Beregoi s-au luat la bătaie în restaurant

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini în care se observă încăierarea dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi. În videoclipul respectiv se vede cum Andreea Bostănică a ridicat palma la sora Iulianei și de acolo a fost o altercație cu mai multe lovituri între cele două. Familiile și chelenerul au intervenit să le despartă. Iuliana Beregoi și-a filmat apoi sora tremurând, fiind zgâriată în zona ochilor, iar Andreea Bostănică s-a filmat cu mâna rănită. Iuliana Beregoi a mai susținut că în încăierare aparatul auditiv al Anei Beregoi a fost stricat.

Punctul de vedere al Andreei Bostănică după scandalul din restaurant

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La scurt timp după altercațiile fizice din restaurant, Andreea Bostănică a făcut primele declarații în mediul online, postând și fotografii din ambulanță, cu mâna ei sângerândă.

Iată ce a declarat Andreea Bostănică!

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?

La care am primit pumnii în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru.

Islam, iubitul Anei de origine arabă, apropo, sfânta noastră Ana Unicorn, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-a spus, tu nu ai dreptul să filmezi. Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să îmi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns.

„Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Vreau să fac un anunț la final. Eu dacă o să pățesc ceva, să știți că tot vine din partea clanului Beregoi. Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul”, a spus Andreea Bostănică.

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Punctul de vedere al Iulianei Beregoi după scandalul din restaurant

Iuliana Beregoi a susținut că ea se afla la cină cu sora și iubitul surorii, iar Andreea, mama și mătușa au trecut pe lângă restaurant, a existat un schimb de semne obscene, apoi, potrivit Iulianei, Andreea ar fi intrat pornită să o filmeze.

Iată ce a declarat Iuliana Beregoi!

„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina.

Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi.

Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul.

M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta”, a spus Iuliana Beregoi.

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