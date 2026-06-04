Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri

Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a reaprins. De data aceasta cele două cântărețe nu s-au mai certat în online, ci într-un restaurant. Situația a degenerat și s-a ajuns la lovituri, iar poliția și ambulanța au intervenit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 10:56 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 11:34
Galerie
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Atât Iuliana Beregoi cât și Andreea Bostănică se acuză reciproc, după ce s-au întâlnit într-un restaurant și între ele a izbucnit un scandal de proporții. Iuliana se afla la cină alături de sora ei, Ana Beregoi și de iubitul Anei, iar Andreea Bostănică era însoțită de mama și de mătușa ei când au ajuns la restaurant.

Andreea Bostănică și sora Iulianei Beregoi s-au luat la bătaie în restaurant

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini în care se observă încăierarea dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi. În videoclipul respectiv se vede cum Andreea Bostănică a ridicat palma la sora Iulianei și de acolo a fost o altercație cu mai multe lovituri între cele două. Familiile și chelenerul au intervenit să le despartă. Iuliana Beregoi și-a filmat apoi sora tremurând, fiind zgâriată în zona ochilor, iar Andreea Bostănică s-a filmat cu mâna rănită. Iuliana Beregoi a mai susținut că în încăierare aparatul auditiv al Anei Beregoi a fost stricat.

Punctul de vedere al Andreei Bostănică după scandalul din restaurant

Articolul continuă după reclamă

La scurt timp după altercațiile fizice din restaurant, Andreea Bostănică a făcut primele declarații în mediul online, postând și fotografii din ambulanță, cu mâna ei sângerândă.

Iată ce a declarat Andreea Bostănică!

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?

La care am primit pumnii în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru.

Islam, iubitul Anei de origine arabă, apropo, sfânta noastră Ana Unicorn, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-a spus, tu nu ai dreptul să filmezi. Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să îmi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns.

„Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Vreau să fac un anunț la final. Eu dacă o să pățesc ceva, să știți că tot vine din partea clanului Beregoi. Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul”, a spus Andreea Bostănică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Punctul de vedere al Iulianei Beregoi după scandalul din restaurant

Iuliana Beregoi a susținut că ea se afla la cină cu sora și iubitul surorii, iar Andreea, mama și mătușa au trecut pe lângă restaurant, a existat un schimb de semne obscene, apoi, potrivit Iulianei, Andreea ar fi intrat pornită să o filmeze.

Iată ce a declarat Iuliana Beregoi!

„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina.

Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi.

Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul.

M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta”, a spus Iuliana Beregoi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave

Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după divorț...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât! Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea înainte de Ţiriac. Relaţie secretă cu un bărbat celebru, s-a terminat urât!
Observatornews.ro Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Antena 3 O șoferiță a lovit 11 mașini parcate la un cunoscut centru comercial, lângă București: Sunt 2 răniți, multe din vehicule sunt distruse O șoferiță a lovit 11 mașini parcate la un cunoscut centru comercial, lângă București: Sunt 2 răniți, multe din vehicule sunt distruse
SpyNews Andreea Bostănică, în ambulanță, după bătaia cu Ana Beregoi! Primele declarații despre conflict Andreea Bostănică, în ambulanță, după bătaia cu Ana Beregoi! Primele declarații despre conflict
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după divorț
Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Andreea Bostănică, în ambulanță, după bătaia cu Ana Beregoi! Primele declarații despre conflict
Andreea Bostănică, în ambulanță, după bătaia cu Ana Beregoi! Primele declarații despre conflict Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O șoferiță a lovit 11 mașini parcate la un cunoscut centru comercial, lângă București: Sunt 2 răniți, multe din vehicule sunt distruse
O șoferiță a lovit 11 mașini parcate la un cunoscut centru comercial, lângă București: Sunt 2 răniți, multe... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece!
La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria! Miniștrii interimari trebuie să plece! BZI
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel 
Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel  Jurnalul
Silviu Biriș a pierdut procesul cu fiica sa, Eva Maria. Instanța a decis că trebuie să îi plătească pensie de întreținere
Silviu Biriș a pierdut procesul cu fiica sa, Eva Maria. Instanța a decis că trebuie să îi plătească pensie de... Kudika
O singură zodie dă lovitura pe toate planurile și învârte banii cu lopata
O singură zodie dă lovitura pe toate planurile și învârte banii cu lopata Redactia.ro
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x