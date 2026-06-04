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Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”

Chef Orlando Zaharia a publicat un mesaj emoționant la scurt timp de la eliminarea concurentei sale din echipa verde. Prințesa Vanessa a plecat acasă după emisia de pe 3 iunie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 12:16 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 12:41
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Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei | Antena 1
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Vanessa a avut un punctaj mare și a plecat acasă ca o învingătoare, așa cum a rugat-o chef Orlando Zaharia. Fetița a primit cuțitul de argint al prieteniei pentru că este prietena emisiunii pentru totdeauna și promisiunea că va reveni în Finală să gătească alături de colegii ei: „Puteam mai mult. Dacă aș face a doua oară, aș ști mult mai bine. Așa a fost să fie. Sunt supărată, dar trecem și peste asta și abia aștept Finala!”, a spus Vanessa înainte de a părăsi emisiunea.

Chef Orlando a plâns, fiind foarte afectată de plecarea uneia dintre prințesele echipei sale. Juratul de la Chefi la cuțite a transmis în mediul online că a simțit acum unele dintre cele mai mari emoții trăite pe platourile emisiunii.

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Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus juratul despre „prințesa” lui: „Vom mai auzi multe lucruri frumoase despre ea”

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„Cred că sunt unele dintre cele mai mari emoții pe care le-am trăit de când sunt jurat la Chefi la cuțite. Pentru că atunci când lucrezi cu un copil, totul se simte altfel. Sensibilitatea lor, pasiunea sinceră cu care fac fiecare lucru, bucuria cu care intră în competiție și felul în care trăiesc fiecare moment… sunt lucruri care pe noi, ca adulți, efectiv ne dezarmează.

Vanessa este un copil special și mă bucur enorm că am cunoscut-o și că a făcut parte din echipa mea. Sunt convins că drumul ei abia începe și că vom mai auzi multe lucruri frumoase despre ea”, a spus chef Orlando la scurt timp de la eliminarea concurentei sale.

Ediția de pe 3 iunie de Chefi la cuțite – Viitorul are gust a adus o temă care i-a purtat pe juniori prin tărâmul magic a patru basme celebre, încurajându-le creativitatea în farfurii. Totul a început cu un joc super-amuzant și a continuat cu o călătorie imaginară prin lumea personajelor din Jack și vrejul de fasole, Scufița Roșie, Albă ca Zăpada și Frumoasa și bestia.

Începutul a venit promițător pentru tunicile verzi ale lui Chef Orlando, care au obținut la jocul de dinaintea sesiunii de gătit o amuletă ce poate distrage foarte ușor atenția oponenților. Ai puterea să obligi celelalte echipe adverse ca la fiecare zece minute să strige în cor ”Echipa verde e cea mai tare!” – aceasta este avantajul amuletei câștigate de Chef Orlando. Dar sesiunea de gătit nu a continuat în avantajul verzilor, aducând victoria taberei albastre a lui Chef Ștefan. Juniorii albaștri au convins tiktokerii invitați la degustare cu o farfurie în care au reprezentat basmul Frumoasa și bestia.

Seara a culminat cu o probă individuală la care s-au obținut multe punctaje lăudabile: Caesar, din echipa verde, a luat 20 de puncte, iar Ilona și Cristian din tabăra roz, dar și Irina, de la tunicile galbene, au primit câte 18 puncte. Regulile sunt reguli chiar și pentru juniori, însă, astfel că la finalul jurizării individualei a avut loc o nouă eliminare: Vanessa Miricică a plecat acasă, Chef Orlando rămânând astfel doar cu trei tunici. Săptămâna viitoare urmează ultima bătălie culinară a echipelor, Semifinala și Finala, care vor veni cu o supradoză de emoții și momente inedite la Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

Orlando Zaharia si vanessa
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