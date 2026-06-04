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Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok

Nicoleta Luciu a decis să clarifice lucrurile după ce s-a zvonit că ar divorța de soțul ei, Zsolt Csergo. Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani și au patru copii împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 11:42 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 13:02
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Nicoleta Luciu a decis să clarifice lucrurile după ce s-a zvonit că ar divorța de soțul ei, Zsolt Csergo | Hepta
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Nicoleta Luciu a făcut furori, de-a lungul timpului, cu aparițiile sale de pe micile ecrane. Deși a devenit rapid celebră, actrița a decis să se retragă din luminile reflectoarelor după ce și-a cunoscut soțul.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Zsolt Csergo. Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani, iar din dragostea lor s-au născut patru copii minunați.

De când și-a găsit sufletul pereche, Nicoleta Luciu a făcut o mulțime de sacrificii. Aceasta a renunțat fără ezitare la cariera în televiziune, concentrându-se asupra familiei sale. Mai mult, actrița a luat decizia de a se muta în Miercurea Ciuc, orașul natal al partenerului său.

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Un lucru este cert, vedeta a vrut să ducă o viață liniștită departe de aglomerația și haosul din Capitală. Așadar, a lăsat totul în urmă și a plecat alături de soțul ei într-un oraș în care și-a găsit împlinirea și fericirea.

Nicoleta Luciu a stat mulți ani departe de lumea mondenă, însă dorul de acest capitol al vieții sale a făcut-o să revină în atenția publicului. De curând, actrița și-a lansat propriul podcast și a apărut în câteva emisiuni TV.

Revenirea vedetei în televiziune a generat o mulțime de zvonuri. Au apărut speculații că motivul întoarcerii sale ar fi, de fapt, un posibil divorț de Zsolt Csergo.

Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că divorțează de soțul ei

Zvonurile s-au amplificat după ce Nicoleta Luciu a devenit mult mai activă pe rețelele sociale. Actrița organizează frecvent live-uri pe TikTok alături de foștii săi colegi de breaslă, iar acest detaliu a atras foarte repede atenția fanilor.

În timpul unei sesiuni live din mediul online, vedeta a fost întrebată de către Maria Andria dacă a divorțat de partenerul său. La momentul respectiv, Nicoleta Luciu se afla alături de Lucian Viziru și de alte persoane.

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La început, actrița a apelat la un gest neașteptat, însă Maria Andria a insistat pe seama subiectului. Frumoasa brunetă nu a mai ținut cont de nimic și a decis să lămurească situația, spunând că speculațiile nu sunt adevărate, conform spynews.ro.

„Nu, Maria”, a fost răspunsul clar pe care l-a oferit Nicoleta Luciu în live-ul de pe TikTok.

Nicoleta Luciu are o căsnicie fericită alături de Zsolt Csergo

Recent, Nicoleta Luciu a scos la iveală un detaliu neștiut despre frumoasa relație pe care are cu Zsolt Csergo. Se pare că afaceristul apelează la un gest care încă o surprinde pe superba lui soție.

„Bărbatul meu și acum după 20 de ani de relație, eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă. Noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă. Dar tu nu ai văzut că e primarul, că e vicepreședintele? Nu te duci să…? Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou.

Colaj cu Nicoleta Luciu în două ipostaze diferite
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Păi și nu te duci să îi saluți? Știi ce zicea Dana Budeanu. Aia se aranjează toată ziua pentru tine acolo, te parchezi la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit că a avut timp. 10 minute. Așa le învăț și eu pe fete. Stați 10 minute la masă, nu a venit fraierul, ați plecat. Dar nu te duci acasă! Iei fetele și te duci frumos în club”, a dezvăluit actrița, potrivit libertatea.ro.

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