Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București. Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după divorț

Dana Roba se pregătește pentru o intervenție estetică importantă. Make-up artista va apela la implant mamar la unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din București.

Dana Roba se pregătește pentru o intervenție estetică importantă. Make-up artista va apela la implant mamar la unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din București. | Instagram

Dana Roba a ajuns pe mâna medicului estetician și este pregătită pentru o schimbare importantă în viața sa. Cunoscuta make-up artistă din România a decis să își mărească bustul și să apeleze la un implant mamar, intervenția urmând să fie realizată de unul dintre cei mai apreciați medici esteticieni din Capitală.

Dana Roba, pe mâna medicului vedetelor din București

După perioada dificilă prin care a trecut în urma despărțirii de fostul soț, Dana pare hotărâtă să înceapă un nou capitol și să facă schimbările pe care și le dorește de mult timp. Vedeta a fost mereu sinceră cu urmăritorii săi din mediul online și nu a ezitat să vorbească deschis despre transformările prin care trece, atât pe plan personal, cât și fizic.

În ultimele zile, Dana Roba a publicat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă faptul că intervenția estetică este deja programată. Mai mult, make-up artista a dezvăluit că a plecat de la Timișoara la București pentru consultațiile finale și pentru a se pregăti de operație.

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Potrivit informațiilor apărute în presă, medicul ales de Dana este cunoscut în lumea mondenă și ar fi colaborat de-a lungul timpului cu mai multe vedete din România, printre care și Roxana Vancea. Intervenția ar urma să aibă loc pe data de 23 iunie.

Intervenția estetică la care a apelat make-up artista după divorț

„Mâine vă arăt care este medicul pe care l-am ales și de ce am plecat astăzi la București”, le-a transmis Dana Roba fanilor săi din mediul online.

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Fanii au reacționat imediat la anunțul făcut de vedetă, mulți dintre ei încurajând-o și felicitând-o pentru curajul de a face schimbările care o fac fericită. Dana pare mai încrezătoare ca niciodată și pregătită pentru noua etapă din viața sa.

În ceea ce privește viața amoroasă, Dana spune că își dorește un partener implicat.

„Nu-mi mai doresc o relație serioasă. Momentan nu mai vreau o relație serioasă, dar știi cum e vorba aia, ce-ți place azi s-ar putea să nu-ți mai placă mâine. Nu e o regulă. Trebuie să fie un bărbat muncitor și, în al doilea rând, să fie înalt. Bărbații mici de statură nu-mi trebuie. E foarte fain să ai lângă tine un bărbat înalt. E ceva de vis. Nu se compară. Daniel n-a fost un bărbat înalt, nici Beni n-a fost înalt. Dar să ai un bărbat înalt e o plăcere aparte. Și să fie deștept”, a spus ea conform Cancan.