Chefi la cuțite, 30 martie 2026. Jonathan Reichental i-a uimit pe jurați cu preparatul său, dar și cu aspectul fizic. Ce a zis

Jonathan Reichental este concurentul care i-a uluit pe jurați cu preparatul său, dar și cu aspectul fizic, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au gustat farfuria pregătită de Jonathan Reichental, dar uimirea lor a atins cote maxime atunci când artistul și-a făcut apariția în platoul emisiunii. Descoperă ce a dezvăluit concurentul, în ediția din 30 martie 2026 a show-ului Chefi la cuțite.

Ca să îi impresioneze pe Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Orlando Zaharia, Jonathan Reichental, un artist plastic în vârstă de 28 de ani, a venit special de la Londra cu o rețetă de French Toast inedită. Concurentul a pus în farfurie banana prăjită, înghețată, bacon. După ce au degustat atent farfuriile, jurații au dorit să descopere cine este concurentul din spatele preparatului.

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Jonathan Reichental. Acesta a fost cel de-al doilea moment în care concurentul i-a uluit pe jurați, de data aceasta nu prin gust, ci prin aspectul fizic ieșit din tiparele obișnuit.

„Sunt șocat. Ai atât de multe tatuaje”, a fost reacția lui Chef Alexandru Sautner, uimit de chipul acoperit de tatuaje al tânărului artist.

Apoi, concurentul ș-a prezentat și a spus mai multe despre el: „Sunt artist, fac artă legată de lupta oamenilor. Asta provine din faptul că ascult poveștile oamenilor de când mă știu, dintotdeauna. Și creez artă care scoate în evidență și dă un sens poveștilor oamenilor. Pe la 22 de ani mi-am dat seama că am toate aceste povești, că am vorbit cu oamenii și că am preluat o parte din viețile lor. Așa că la 22 de ani am început să mă ocup serios de artă. Creez desene, picture, sculpturi. Arta mea pare întunecată, dar ea spune poveștile unor oameni” a dezvăluit concurentul, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Apoi, concurentul a spus povestea tatuajelor de pe corp: „Cred că am peste 55 de tatuaje pe corp”.

Pentru ineditul său preparat, concurentul a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcamp!

