Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Cine a câștigat al treilea joc de amuletă al sezonului 10. Marius Tudosiei a dat verdictul

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu au primit o nouă provocare la jocul de amuletă din ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022. Aceștia au „luptat” în preparate delicioase pentru a câștiga miza uriașă a jocului.

Chef Marius Tudosiei a fost foarte atent la toate detaliile din farfuriile celor trei jurați ai show-ului culinar. Acesta a ghicit rapid preparatul lui chef Florin Dumitrescu, însă le-a încurcat pe celelalte două.

„L-a încurcat pe al meu cu al lui Scărlătescu, m-a indispus puțin așa”, a spus chef Sorin Bontea.

Preparatele chefilor i-au dat câteva bătăi de cap lui chef Marius Tudosiei. Juratul de la jocul de amuletă a mărturisit că trebuie să se gândească foarte bine în privința câștigătorului, pentru că toate rețetele au fost delicioase.

„E foarte complicat! Nicio șansă să aleg?”, a întrebat-o el pe Irina Fodor.

Chef Florin Dumitrescu a câștigat a treia amuletă a sezonului 10 Chefi la cuțite, în ediția 3 de pe 6 septembrie 2022

Chef Cătălin Scărlătescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu nerăbdare verdictul final al lui chef Marius Tudosiei, în platoul emisiunii Chefi la cuțite. Situația a devenit tensionată atunci când juratul a dezvăluit că le va spune ce desert i-a plăcut cel mai mult.

De altfel, chef Marius Tudosiei a anunțat că chef Florin Dumitrescu este câștigătorul jocului de amuletă cu numărul trei din sezonul 10 Chefi la cuțite, care a avut loc în ediția de pe 6 septembrie 2022.

Chef Florin Dumitrescu se află la a doua amuletă în acest sezon, fapt care i-a îngrijorat puțin pe cei doi colegi ai săi.

„E o zi ciudată pentru mine, nu am nicio amuletă. Bontea are cu ce să se mândrească, Dumitrescu este șeful amuletelor pentru că are două”, a spus chef Cătălin Scărlătescu.

