Dumitrescu, al doilea chef care își alege cuțitul de aur! Un concurent din Panama i-a dat gata pe jurați în Ediția 7 "Chefi la cuțite"

Primul concurent care sparge gheața în ediția 7 din sezonul 6 "Chefi la cuțite" este Samuel Neamţi. Tânărul are 29 de ani, iubește bucătăria, motiv pentru care a ales să se facă bucătar. Nu prea i-a impresionat pe chefi, așa că poate vine și anul viitor.

Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Chef Bontea, din nou câștigător la amuletă

Cel mai iubit show culinar a continuat cu o nouă ediție completată de o luptă piperată pentru cea de-a şaptea amuletă, între chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

Câștigătorul cartolinei va primi în etapa battle-urilor 15 minute în plus de gătit pentru echipa sa în timpul unei probe, la alegere. A fost ales de chef Jakob Hausmann, invitat special la jurizare. Hausman gătește pentru unii dintre cei mai cunoscuţi actori de la Hollywood, iar acum a fost pus în postura de a degusta preparatele celor trei chefi.

Verdictul a venit: Chef Sorin Bontea câștigă o nouă amuletă și ajunge la un număr de patru. Pe locul doi ca număr se află chef Scărlătescu, cu două amulete, în timp ce Florin Dumitrescu are una singură. Lupta, însă, e abia la început!

Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019.​Povești de viață impresionante la "Chefi la cuțite"

"Chefi la cuțite" aduce în fața telespectatorilor cele mai inedite preparate, cele mai spectaculoase farfurii, dar și povești de viață impresionante. Ca cea a lui Bogdan Bumbac.

Concurentul a venit din Anglia special pentru competiţia Chefi la Cuţie și duce în spate o povară grea. Bogdan Bumbac şi-a pierdut tatăl după o luptă cruntă cu cancerul. A fost doborât de vestea că și-a pierdut părintele. Însă, minunea și salvarea lui a fost băiețelul său. La două luni după moartea tatălui său a venit pe lume fiul lui, Alex.

"După ce am terminat liceul, m-am înscris la Drept. Am renunțat la ea, pentru că a trebuit să muncesc. Atunci am ajuns în bucătărie (...) Când tata s-a îmbolnăvit, am decis să fac totul ca să-l ajut să supraviețuiască. Am plecat în Cipru, am muncit acolo pentru a acoperi tratamentele. Din păcate, boala l-a învins", a povestit Bogdan.