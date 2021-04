Chefi la cuțite – lider de audiență. Chef Bontea a părăsit platoul Chefi la cuţite la proba amuletei

Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena1 a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani o audiență medie de 8.1 puncte de rating și o cotă de piață de 24%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV cu o medie de 7.4 puncte de rating și 21.9% cotă de piață.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 aprilie 2021. Cine a câștigat amuleta 21, oferită de Amalia Stanciu! Sorin Bontea a părăsit platoul nervos

Chefi la cuțite a fost pe prima poziție și la nivelul întregului public din mediul urban, cu o audiență medie de 8.6 puncte de rating și o cotă de piață de 20.1 procente. Locul doi a fost ocupat de această dată de Kanal D cu 6.5 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 6.3 puncte de rating şi 14.9% cota de piată. În minutul de aur, 22:00, aproape 2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din Romania au urmărit personajele și farfuriile din audițiile pe nevăzute Chefi la cuțite.

Chef Sorin Bontea a părăsit platoul Chefi la cuţite la proba amuletei

Cea mai nouă ediţie a cooking show-ului de la Antena 1 a pus la bătaie o amuletă puternică: deținătorul poate schimba un concurent din echipă cu un altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur. Specială a fost și tema amuletei, de a compune un main course a la bunica, „cu touch-ul unui chef de top”. Chefii au gătit cu emoție și nostalgie, retrăind amintiri dragi din copilărie. O provocare în plus pentru ei a fost și prezența invitatului jurat, chef Amalia Stanciu, cu vastă experiență în gastronomia românească autentică.

Chifteluțele marinate cu piure de cartofi ale lui chef Dumitrescu au recreat cel mai bine „gustul de acasă”, drept pentru care i-a revenit amuleta. Cum era de aşteptat, vestea i-a dezamăgit pe Sorin Bontea și pe Cătălin Scărlătescu. De fapt, câștigătorul „Asia Express” a fost atât de supărat, încât s-a ridicat de pe scaunul de la masa jurizării și a părăsit platoul, dezvăluind faptul că se simte nedreptățit.

„M-am ridicat şi am plecat! Îmi pare rău! n-am ce să fac, m-am supărat, consider că am fost nedreptăţit!”, a mărturisit Chef Bontea.

Marinela Chelaru, o adevărată surpriză la Chefi la Cuțite

O adevărată surpriză a fost prezența îndrăgitei actrițe Marinela Chelaru, care a purtat un dialog savuros cu chefii, presărat cu glume și tachinări. Actrița a dezvăluit marea sa dragoste față de emisiune și a împărtășit momentele dificile prin care a trecut, departe de scenă. Ca să îi impresioneze pe chefi, actrița a ales să pregătească o rețetă specială de plăcintă cu praz și cu pui și o plăcintă cu coacăze, numită de ea „prăjitura inteligentă”.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 aprilie 2021. Amuleta 21 e periculoasă și pune chefii pe jar! Ce avantaj puternic aduce

Un alt moment inedit din episodul de marți seara l-a oferit Ioana Crișan. Absolventă de medicină și campionă absolută bikini fitness, concurenta i-a cucerit pe chefi cu un plating cu totul inedit. Ideea ei de a-și prezenta desertul în replici ale trofeelor pe care le-a câștigat de-a lungul anilor i-a amuzat copios pe chefi, care au început să se tachineze între ei pe seama siluetei. Prin farfuria sa, un cheescake cu cocos și zmeură, Ioana Crișan a reușit să demonstreze că „poți să mănânci desert și să arăți fit”, după cum a mărturisit chiar ea.

Duminică, de la ora 20.00 Chefi la Cuțite revine cu un nou episod al audițiilor pe nevăzute îi va aduce pe cei trei chefi față în față cu farfurii spectaculoase sau extrem de ciudate și cu concurenți unul și unul.