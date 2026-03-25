Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner, din nou victorios, aseară!

Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Sautner, din nou victorios, aseară!

Jurații trebuie să gătească diseară cea mai bună ciorbă, pentru a treia bombă a sezonului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 12:46 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 12:48
Cine va câștiga bomba, dar și ce verdicte se vor mai da în ringul audițiilor telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. | Antena 1

A fost cutremur aseară în bucătăria Chefi la cuțite: Chef Alexandru Sautner a câștigat bomba cu mai multe amulete, înregistrând a treia victorie consecutivă, într-o ediție care
s-a impus ca lider de audiență atât pe segmentul de public comercial, cât și pe cel urban. Diseară, de la 20:30, tensiunea competiției nu va scădea, întrucât Irina Fodor va pune la bătaie cea de-a treia bombă a sezonului 17!

Chef Sautner, din nou victorios, aseară

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:46, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.6 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.0 puncte de rating și 15.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 14.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:46, peste 1 milion de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Jurizarea de ieri a lui Chef Vlad Pădurescu a stârnit o reacție puternică din partea lui Chef Orlando Zaharia, care a avut o nouă dezamăgire, primind 2 puncte, după mai multe etape în care a obținut punctaje mici. Pentru Chef Sautner, în schimb, seara a fost memorabilă: a treia victorie la rând și o bombă cu mai multe amulete în arsenalul său. Astfel, în mult temutul clasament, Chef Orlando rămâne pe ultimul loc, în vreme ce Chef Sautner l-a depășit pe Chef Ștefan, trecând pe locul doi, după Chef Richard, care conduce cu punctaj detașat.

Articolul continuă după reclamă

În seara aceasta, Chefii intră în linie dreaptă spre momentul decisiv – au în față ultimele trei amulete ale sezonului, care vor definitiva clasamentul. În plus, Irina mai pune în joc o bombă – a treia din acest sezon! Iar provocarea primită îi va lua prin surprindere pe Chefi – este vorba despre un preparat de bază în bucătăria tradițională românească: ciorba. Jurații vor avea de pregătit diferite variante ale acestui fel de mâncare iubit de români, degustarea fiind făcută de interpreta de muzică populară Vlăduța Lupău. Cine va câștiga bomba, dar și ce verdicte se vor mai da în ringul audițiilor telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 24 martie 2026

Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Mr. Hammerhand i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu recordurile sale! Ce show a făcut
AS.ro Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Observatornews.ro Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Antena 3 Un bărbat care a intrat noaptea în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare a fost pedepsit cu 6 ani de închisoare, în SUA Un bărbat care a intrat noaptea în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare a fost pedepsit cu 6 ani de închisoare, în SUA

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Mr. Hammerhand i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu recordurile sale! Ce show a făcut
Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Mr. Hammerhand i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu recordurile sale! Ce show...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Cine a câștigat bomba cu amulete! Chef Vlad Pădurescu a dat verdictul
Chefi la cuțite, 24 martie 2026. Cine a câștigat bomba cu amulete! Chef Vlad Pădurescu a dat verdictul
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor de telenovele
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după care îi jefuia 
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății BZI
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30%
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30% Jurnalul
Legea femicidului a fost adoptată de Parlamentul României. Pedepse dure pentru agresori și protecție extinsă pentru victime
Legea femicidului a fost adoptată de Parlamentul României. Pedepse dure pentru agresori și protecție extinsă... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
