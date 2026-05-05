Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, lider de audiență. Ionela Românianu a abandonat competiția, iar Bianca Podosu a fost eliminată

Chefi la cuțite, lider de audiență. Ionela Românianu a abandonat competiția, iar Bianca Podosu a fost eliminată

Moment uluitor pentru tabăra bordo, în ediția de ieri Chefi la cuțite: Ionela Românianu a decis să plece din competiție, părăsindu-și echipa. Tunicile bordo nu s-au lăsat, însă, afectate de decizia Ionelei, regrupându-se pentru o nouă confruntare culinară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 12:08 | Actualizat Marti, 05 Mai 2026, 12:19
Galerie
Chefi la cuțite, lider de audiență. Ionela Românianu a abandonat competiția, iar Bianca Podosu a fost eliminată. Diseară, Chef Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare | Antena 1

La capătul serii, încă o concurentă a ieșit din concurs – de data aceasta eliminată după proba individuală: Bianca Podosu a primit cel mai mic punctaj. Diseară, echipele se aliniază la start pentru o nouă întrecere, Chef Sautner suprinzându-și adversarii cu amuleta pe care o aruncă-n joc.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:06, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 26.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.6 puncte de rating și 15% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 12.1% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.7 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. În minutul de aur 21:58, aproape 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.1 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.1 puncte de rating și 19.7% cotă de piață.

Articolul continuă după reclamă

Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.4 puncte de rating și 23.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 18.9% cotă de piață.

”Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard”, a spus aseară Ionela Românianu, care a adus diverse argumente pentru a explica faptul că nu-și dorește să meargă mai departe în competiție. La finalul discuției, Ionela a ieșit din platoul Chefi la cuțite, chiar înainte de startul celei de-a zecea bătălii culinare, renunțând definitiv la competiție. Alegerea Ionelei nu a afectat, însă, deloc echipa – care a continuat să lupte.

Însă rezultatul a fost unul... neașteptat. Și în premieră: trei tabere, cea bej, verde și bordo, au fost la egalitate, cu câte trei farfurii – un verdict în urma căruia întotdeuna Chefii aflați la egalitate trebuie să aleagă doar o parte dintre concurenții lor pentru a intra la provocarea eliminatorie. Seara a culminat cu o probă individuală la capătul căreia Bianca Podosu a fost eliminată din echipa gri a lui Chef Orlando, având cel mai mic punctaj.

„Am fost fericită că am ajuns până aici. Experiența Chefi la cuțite a fost foarte frumoasă pentru mine, în ansamblu. Cu trăiri intense, cu frustrări, cu drame... A fost experiență complexă, pe care cu siguranță n-o s-o uit niciodată”, a declarat Bianca.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Irina Fodor, surpriză în cel de-al zecelea battle! Cine a decis tema de gătit și cine face degustarea

Diseară, Chef Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare

Competiția merge mai departe diseară, de la 20:30 – în același ritm intens. Chef Sautner va suna alarma chiar înainte de startul confruntării culinare, uimindu-și adversarii cu amuleta pe care alege s-o arunce-n joc. Iar tema probei... îi va trezi pe toți la realitatea dură a celei de-a 11-a bătălii culinare: cafeaua, impusă ca ingredient atât la aperitiv, cât și la felul principal și desert.

Așadar, un meniu complet, care să includă cafeaua pentru un juriu de degustători alcătuit din specialiști barista. Cine va câștiga întrecerea gastronomică, dar și cine va fi eliminat telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

+7
Mai multe fotografii

Perioada 4 mai 2026

Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa gri a pierdut un om. Ce note s-au luat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
Observatornews.ro Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Antena 3 Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa gri a pierdut un om. Ce note s-au luat
Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa gri a pierdut un om. Ce note s-au luat
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Chefii au degustat preparatele de la proba individuală! Ce farfurii au impresionat
Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Chefii au degustat preparatele de la proba individuală! Ce farfurii au impresionat
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
O recunoști pe fetița din imagine? Acum este una dintre cele mai de succes cântărețe din România
O recunoști pe fetița din imagine? Acum este una dintre cele mai de succes cântărețe din România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Emil Boc, despre moțiunea de cenzură: „Politicienii să negocieze până cad sub masă!”
Emil Boc, despre moțiunea de cenzură: „Politicienii să negocieze până cad sub masă!” BZI
Alocații mult mai mici, dar cu „bursă de prezență” pentru elevii de 10 la purtare și fără absențe 
Alocații mult mai mici, dar cu „bursă de prezență” pentru elevii de 10 la purtare și fără absențe  Jurnalul
Ana Blandiana, apel dur către parlamentari la mitingul pentru Ilie Bolojan: Nu mai au dreptul să stea acolo...
Ana Blandiana, apel dur către parlamentari la mitingul pentru Ilie Bolojan: Nu mai au dreptul să stea acolo... Kudika
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL Redactia.ro
Cât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţ
Cât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţ Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x