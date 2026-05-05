Chefi la cuțite, lider de audiență. Ionela Românianu a abandonat competiția, iar Bianca Podosu a fost eliminată

Moment uluitor pentru tabăra bordo, în ediția de ieri Chefi la cuțite: Ionela Românianu a decis să plece din competiție, părăsindu-și echipa. Tunicile bordo nu s-au lăsat, însă, afectate de decizia Ionelei, regrupându-se pentru o nouă confruntare culinară.

La capătul serii, încă o concurentă a ieșit din concurs – de data aceasta eliminată după proba individuală: Bianca Podosu a primit cel mai mic punctaj. Diseară, echipele se aliniază la start pentru o nouă întrecere, Chef Sautner suprinzându-și adversarii cu amuleta pe care o aruncă-n joc.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:06, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 26.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.6 puncte de rating și 15% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 12.1% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.1 rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.7 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. În minutul de aur 21:58, aproape 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.1 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.1 puncte de rating și 19.7% cotă de piață.

Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.4 puncte de rating și 23.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 18.9% cotă de piață.

”Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard”, a spus aseară Ionela Românianu, care a adus diverse argumente pentru a explica faptul că nu-și dorește să meargă mai departe în competiție. La finalul discuției, Ionela a ieșit din platoul Chefi la cuțite, chiar înainte de startul celei de-a zecea bătălii culinare, renunțând definitiv la competiție. Alegerea Ionelei nu a afectat, însă, deloc echipa – care a continuat să lupte.

Însă rezultatul a fost unul... neașteptat. Și în premieră: trei tabere, cea bej, verde și bordo, au fost la egalitate, cu câte trei farfurii – un verdict în urma căruia întotdeuna Chefii aflați la egalitate trebuie să aleagă doar o parte dintre concurenții lor pentru a intra la provocarea eliminatorie. Seara a culminat cu o probă individuală la capătul căreia Bianca Podosu a fost eliminată din echipa gri a lui Chef Orlando, având cel mai mic punctaj.

„Am fost fericită că am ajuns până aici. Experiența Chefi la cuțite a fost foarte frumoasă pentru mine, în ansamblu. Cu trăiri intense, cu frustrări, cu drame... A fost experiență complexă, pe care cu siguranță n-o s-o uit niciodată”, a declarat Bianca.

Diseară, Chef Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare

Competiția merge mai departe diseară, de la 20:30 – în același ritm intens. Chef Sautner va suna alarma chiar înainte de startul confruntării culinare, uimindu-și adversarii cu amuleta pe care alege s-o arunce-n joc. Iar tema probei... îi va trezi pe toți la realitatea dură a celei de-a 11-a bătălii culinare: cafeaua, impusă ca ingredient atât la aperitiv, cât și la felul principal și desert.

Așadar, un meniu complet, care să includă cafeaua pentru un juriu de degustători alcătuit din specialiști barista. Cine va câștiga întrecerea gastronomică, dar și cine va fi eliminat telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 4 mai 2026