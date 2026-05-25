Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri Denise Rifai, așa cum nu a mai fost văzută. Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele”

Denise Rifai, așa cum nu a mai fost văzută. Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele”

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii Furnicuțele a avut un moment de comedie. Niciodată nu a mai fost văzută în această ipostază.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 15:28
Denise Rifai, așa cum nu a mai fost văzută. Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ce a făcut 5 ani de Politehnică, Sorin Pârcălab a descoperit că își dorește să fie stand-up comediant. Originar din Marghita, județul Bihor, acesta și-a dorit să vină la București pentru a-și urma visul.

Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele”

După o perioadă în care a trăit doar cu 500 de lei pe lună, Sorin Pârcălab a reușit să își cumpere o mașină și să-i demonstreze mamei sale că visurile pot deveni realitate. Lăudat de Toni Grecu, acesta a primit aplauze și de la publicul emisiunii Furnicuțele.

A menționat că își respectă colegii, însă, la fel ca și ei, cele mai multe modele pe care și le-a luat au fost din SUA. La scurtă vreme după apelul video în care Toni Grecu l-a lăudat pe Sorin Pârcălab, Denise Rifai a făcut primul roast din viața ei asupra comediantului.

Articolul continuă după reclamă

Căsătorit cu o femeie care a avut un copil dintr-o altă relație, dar și alți doi ai săi, acesta a subliniat că soția sa este „șefa” în casa pe care o au împreună. A cunoscut pe cea care și astăzi îi este alături într-o împrejurare mai puțin fericită, atunci când în viața sa lucrurile nu erau așezate.

Deși îl știm întotdeauna cu zâmbetul pe buze, Sorin Pârcălab a menționat că la acea vreme lipsea iubirea din viața sa.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit

„M-a păcălit. Mi-a servit fără să știu că e ajutor. A fost foarte nice.”, a povestit Sorin Pârcălab despre momentul în care soția sa i-a fost alături. Nu și-a dorit copii, dar, spune el, alături de această femeie a învățat să vadă lucrurile într-un alt fel. Ca tată se descrie un om „funny”.

Care este cel mai toxic lucru din lumea stand-up-ului prin ochii lui Sorin Pârcălab

Sorin Pârcălab a povestit cum în liceu și o perioadă în facultate a fost amuzant în mod natural. Ulterior, lucrurile au venit mult mai așezat în viața sa. Despre cel mai toxic lucru din lumea comediei, artistul a subliniat că „mâncătoria” primează.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Dani Oțil. Trei momente în care a fost copleșit de emoții în fața lui Denise Rifai

De asemenea, a dezvăluit că de mai multe ori a fost invidios pe colegii săi. Își dorește să fie mai temperat atunci când vine vorba despre muncă și organizare.

Cel mai rău în acest moment este enervat de universul politic ce are loc la noi în țară. De asemenea, susține că este la un nivel mai înalt decât credea la început că va ajunge.

„Știam că o perioadă din viață n-o să am bani să ies la restaurant.”, a spus acesta.

„Furnicuțele”, invitat Sorin Pârcălab. Comediantul, reponsabil de succesul uriaș al unei manele...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea „Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
Observatornews.ro Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Antena 3 De ce apa Mării Negre este turcoaz, la Constanța. Explicația fenomenului care a transformat litoralul într-un peisaj din Maldive De ce apa Mării Negre este turcoaz, la Constanța. Explicația fenomenului care a transformat litoralul într-un peisaj din Maldive
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
„Furnicuțele”, invitat DOC. Cum s-a dezlănțuit în fața asaltului de întrebări adresate de Denise Rifai
„Furnicuțele”, invitat DOC. Cum s-a dezlănțuit în fața asaltului de întrebări adresate de Denise Rifai
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit
„Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“ BZI
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează incompetența autorităților
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează... Jurnalul
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum arată viața ei acum
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier:
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat" Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x