Denise Rifai, așa cum nu a mai fost văzută. Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele”

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii Furnicuțele a avut un moment de comedie. Niciodată nu a mai fost văzută în această ipostază.

După ce a făcut 5 ani de Politehnică, Sorin Pârcălab a descoperit că își dorește să fie stand-up comediant. Originar din Marghita, județul Bihor, acesta și-a dorit să vină la București pentru a-și urma visul.

Ipostaza care a arătat o altă față a realizatoarei de la „Furnicuțele”

După o perioadă în care a trăit doar cu 500 de lei pe lună, Sorin Pârcălab a reușit să își cumpere o mașină și să-i demonstreze mamei sale că visurile pot deveni realitate. Lăudat de Toni Grecu, acesta a primit aplauze și de la publicul emisiunii Furnicuțele.

A menționat că își respectă colegii, însă, la fel ca și ei, cele mai multe modele pe care și le-a luat au fost din SUA. La scurtă vreme după apelul video în care Toni Grecu l-a lăudat pe Sorin Pârcălab, Denise Rifai a făcut primul roast din viața ei asupra comediantului.

Căsătorit cu o femeie care a avut un copil dintr-o altă relație, dar și alți doi ai săi, acesta a subliniat că soția sa este „șefa” în casa pe care o au împreună. A cunoscut pe cea care și astăzi îi este alături într-o împrejurare mai puțin fericită, atunci când în viața sa lucrurile nu erau așezate.

Deși îl știm întotdeauna cu zâmbetul pe buze, Sorin Pârcălab a menționat că la acea vreme lipsea iubirea din viața sa.

„M-a păcălit. Mi-a servit fără să știu că e ajutor. A fost foarte nice.”, a povestit Sorin Pârcălab despre momentul în care soția sa i-a fost alături. Nu și-a dorit copii, dar, spune el, alături de această femeie a învățat să vadă lucrurile într-un alt fel. Ca tată se descrie un om „funny”.

Care este cel mai toxic lucru din lumea stand-up-ului prin ochii lui Sorin Pârcălab

Sorin Pârcălab a povestit cum în liceu și o perioadă în facultate a fost amuzant în mod natural. Ulterior, lucrurile au venit mult mai așezat în viața sa. Despre cel mai toxic lucru din lumea comediei, artistul a subliniat că „mâncătoria” primează.

De asemenea, a dezvăluit că de mai multe ori a fost invidios pe colegii săi. Își dorește să fie mai temperat atunci când vine vorba despre muncă și organizare.

Cel mai rău în acest moment este enervat de universul politic ce are loc la noi în țară. De asemenea, susține că este la un nivel mai înalt decât credea la început că va ajunge.

„Știam că o perioadă din viață n-o să am bani să ies la restaurant.”, a spus acesta.