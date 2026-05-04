Chefi la cuțite, 4 mai 2026. Irina Fodor, surpriză în cel de-al zecelea battle! Cine a decis tema de gătit și cine face degustarea

În ediția din 27 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a anunțat care este tema de gătit în cel de-al zecelea battle.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 20:42 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 20:42

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce temă le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor. Surpriza a fost mare atât pentru ei cât și pentru concurenții din echipele lor atunci când s-a aflat ce implică cel de-al zecelea battle din acest sezon Chefi la cuțite. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii.

Ce temă de gătit a anunțat Irina Fodor în cel de-al zecelea battle, în ediția din 4 mai 2026. Ce surpriză au avut concurenții

Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și toată lumea a așteptat cu sufletul la gură să afle care este provocarea celui de-a zecelea battle. Totuși, nimeni nu s-ar fi gândit la o asemenea temă de gătit, în ediția din 4 mai 2026. Aceasta i-a îndemnat pe bucătari să privească spre ecranul imens din platou.

„Ce mai e și asta, oare ne pune filme?”, a fost reacția plină de curiozitate a lui Chef Ștefan Popescu.

Apoi, ecranul s-a deschis și l-a arătat pe simpaticul Cristian, puștiul vorbăreț care le-a mai făcut „zile fripte” Chefilor.

„Știi de ce te-am sunat, Cristian? Noi suntem în etapa confruntărilor și astăzi avem o nouă probă. Aș vrea ca tu să dai tema Chefilor astăzi, pentru că vine să deguste Gașca Zurli!”, a zis Irina Fodor.

„Mie îmi place și de Chef Richard, așa că o să dau o temă specială: mâncarea să fie în stil fine dining, foarte colorată și reinterpretată”, a zis puștiul, spre marea uimire a tuturor.

„Bine, tu! Știe Cristian, nu ne-a dat ușor”, s-a bucurat liderul echipei bordo, care a înțeles imediat faptul că nu e deloc simplu să faci un preparat fine dinind reinterpretat pentru copii.

„Succes! Salută-i pe cei din Gașca Zurli din partea mea!”, a mai zis Cristian, la final.

Apoi, Irina Fodor a pus la bătaie un avantaj unic: cine câștigă poate lua un Chef să gătească timp de 15 minute la el în echipă.

„Pe mine să nu mă luați, că nu vă gătesc nimic, vă zic de pe acum”, a zis Chef Alexandru Sautner.

Fiecare Chef și-a ales câte un concurent pentru testul de cultură generală în bucătărie, în dorința de a pune mâna pe avantajul puternic, pus la bătaie în ediția din 4 mai 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Și, fiindcă echipele au început să se micșoreze după numeroasele eliminări din edițiile precedente, orice avantaj devine din ce în ce mai important.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

