Urmează o săptămână memorabilă pentru show-ul culinar Chefi la cuțite: luni, 25 mai, la Antena 1 și AntenaPLAY se vede Semifinala sezonului 17, marți, 26 mai, aduce emoțiile din Marea Finală, iar miercuri, 27 mai, Chefii deschid ușile bucătăriei pentru copiii pasionați de gătit în edițiile speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

Concurenți de top din sezoanele trecute sunt Sous-Chefi în echipele de copii | antena 1

Mini-sezonul vine cu o noutate care va adăuga savoare competiției gastrononice pentru tânăra generație: doi câștigători ai show-ului culinar și alți doi concurenți de top din sezoanele trecute vor fi Sous-Chefi în echipele de copii conduse de jurați.

Astfel, cele 6 ediți speciale îi vor prezenta pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu în noile ipostaze de conducători ai unor echipe alcătuite din copii, care se vor întrece în bătălii culinare ce vor urma structura clasică a show-ului gastronomic – dar vor avea un cu totul alt vibe și energie. Una dintre noutăți este că jurații vor beneficia de ajutoare de nădejde în misiunea lor.

Astfel, Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15, Bogdan Panaite, finalist al sezonului 16, și Darius Ticmenov, concurent până în ultimul battle al sezonului 16 vor avea rolurile de Sous-Chefi în echipele copiilor.

Articolul continuă după reclamă

Toate detaliile mini-sezonului vor fi descoperite de telespectatori la premiera Chefi la cuțite – Viitorul are gust, pe 27 mai, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.