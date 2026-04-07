Chefi la cuțite, lider de audiență. Jurații încheie azi audițiile sezonului 17. Ultimii concurenți se bat pe locurile rămase

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 13:05 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 13:08
Azi, de la 20:30, jurații împart ultimele cuțite ale sezonului al 17-lea, după ce ieri
s-au bucurat de o serie intensă de audiții, cu surprize și emoții, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivelul întregii țări.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:59, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.1 puncte de rating și 21.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.0 puncte de rating și 16.8% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.0 % cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 4.9 rating și 15.2% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ultimii concurenți se bat pe locurile rămase în bootcamp

În cea din urmă ediție de audiții înainte de bootcamp, concurenții intră cu speranțe mari în bucătărie. A mai rămas un cuțit de aur de dat – cui îi va reveni mult râvnita distincție din partea lui Chef Orlando? Candidații vin cu cele mai diverse experiențe culinare, din țară, dar și de peste hotare.

Laleh Mohmedi a călătorit tocmai din Australia pentru întâlnirea cu jurații, iar diseară le va dezvălui drumul ei în lumea artei culinare, după ce a fost remarcată de celebrul Chef Jamie Oliver.

”Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele ulinare. Deci le-a postat și apoi, după o lună sau două, m-a întrebat dacă pot crea ceva similar pentru el. Așa că am făcut creații din rețetele lui, pentru site-ul său. Mă urmărește și acum pe social media și mă susține, deși nu suntem prieteni”, le-a povestit ea juraților.

Despre ce creații gastronomice este vorba, telespectatorii vor afla în ediția de diseară.

De partea cealaltă, Alex Dobre a moștenit pasiunea pentru bucătărie de la mama sa, care a gătit la cele mai renumite hoteluri din Capitală, Alex având acum în spate un deceniu de experiență în restaurante de top din București.

”Îmi plac provocările și simt că pot să câștig. Bunicile mele gătesc extraordinar. Mama are o carieră în bucătărie de peste 30 de ani, a lucrat la cele mai mari hoteluri din București. Deci în permanență am fost înconjurat de oameni care fac mâncare foarte bună. Și a trebuit să țin steagul sus. În momentul ăsta, am peste zece ani de carieră în bucătărie”, a spus Alex.

Și pentru că la Chefi la cuțite porțile sunt deschise și pentru pasionații artei culinare mai puțin experimentați, Cristina Herac intră în audiții cu un vis îndrăzneț, după ce a luat o decizie cu adevărat curajoasă: la 45 de ani, și-a schimbat meseria, alegând să devină bucătar.

”Sunt bucătar de un an de zile. Eu am terminat Facultatea de Limbi Străine. Dar după 20 de ani de stat la calculator, am zis că vreu să fac altceva. Și pentru că-mi place să gătesc, m-am încris un curs la Horeca Culinary School, în București.”, a povestit Cristina. Cu toții vin azi la întâlnirea cu Chefii. Ce preparate vor pregăti și ce verdicte vor primi aceștia telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum pregătești ...
AS.ro Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Observatornews.ro Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
Antena 3 Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum pregătești pas cu pas
Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit
Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
