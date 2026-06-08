De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Adevărul a fost dezvăluit chiar de fostul său bodyguard: „Era preferata lui”

Te-ai întrebat de ce purta Michael Jackson plasturi pe nas? Fostul său bodyguard a dezvăluit adevărul despre obiceiul neobișnui al Regelui Pop.

De-a lungul carierei sale, au existat numeroase teorii legate de aspectul schimbător al Regelui Pop.

Printre cele mai neobișnuite detalii se numără plasturii pe care îi purta vedeta pe nas deseori în public, scrie LAD Bible.

Mulți s-au întrebat de ce vedeta a apelat la un astfel de look, dar Michael nu a oferit niciun răspuns categoric.

Acum, fostul său bodyguard a dezvăluit exact de ce Regele Pop apela la acești plasturi.

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De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas

Michael Jackson își lipea nasul cu bandă adezivă pentru a controla poveștile din jurul aspectului său fizic, potrivit unui fost bodyguard al său.

La aproape 17 ani de la moartea sa, fascinația pentru viața, cariera și numeroasele controverse ale Regelui Pop continuă să stârnească interes.

Viața artistului a ajuns iar în atenția publicului cu lansarea biografie cinematografice „Michael”, regizată de Antoine Fuqua, dar și cu un nou proces, în care membri ai familiei Cascio îl acuză pe cântăreț de abuz sexual.

Acum, Matt Fiddes, instructor de arte marțiale și fost bodyguard personal al lui Jackson, a vorbit despre anii petrecuți alături de artist. Fiddes a dezvăluit că acesta folosea unele tactici neobișnuite pentru a atrage atenția presei.

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Fiddes a explicat că Jackson apărea adesea în fotografii purtând mască sau bandă adezivă pe nasul său operat, iar totul făcea parte din modul în care își construia imaginea publică.

„Știa exact cum să joace cu presa și cum să rămână relevant,” a spus Fiddes. „Banda adezivă, machiajul, pălăria fedora, masca și ochelarii de soare.”

Întrebat dacă aceste detalii erau regizate, Fiddes a confirmat că Regele Pop le folosea pentru a atrage atenția

„Totul era pus în scenă,” a spus el. „Voia ca oamenii să creadă că i se descompune nasul. Era bandă pentru alergii.”

Michael Jackson „știa cum să manipuleze presa”

Nu e prima dată când Fiddes vorbește despre aceste strategii de manipulare a imaginii. El a confirmat și în trecut același truc cu banda pe nas.

„Știa cum să manipuleze presa. Știa exact cum să ajungă pe primele pagini. Imediat ce ajungea într-un oraș, avea o strategie,” a spus el. „În 90% din cazuri funcționa, fie prin mască, fie prin bandă pe mâini. Dar banda pe nas era preferata lui. Spunea că vrea ca viața lui să fie cel mai mare mister de pe Pământ.”

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Jackson a recunoscut că a suferit 2 operații la nas în timpul vieții, prima după ce și l-a rupt în timpul unei repetiții de dans în 1979, ceea ce i-a provocat probleme de respirație.

Operația e menționată și în biografia din 2026, unde se arată că a apelat la intervenție după ce tatăl său l-ar fi numit „nas mare”.

De asemenea, artistul a recunoscut că a avut un implant în bărbie, iar schimbarea culorii pielii sale a fost cauzată de vitiligo, o afecțiune autoimună care duce la pierderea pigmentului pielii.