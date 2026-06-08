Află când iau copiii vacanță în 2026 și pe ce dată se încep cursurile în noul an școlar.

Pentru elevii din România urmează cea mai lungă pauză din calendarul educațional, vacanța de vară. Anul școlar 2025 – 2026 se încheie pe 20 iunie 2026. Copiii și adolescenții urmează să revină la cursuri la începutul lunii septembrie pentru un nou an școlar.

Este considerată dintotdeauna o perioadă extrem de așteptată de toți copiii, dar și de către profesori. Astfel, aceștia pot petrece mai mult timp alături de familie, se pot implica în activități pentru dezvoltarea lor extrașcolară și se pot odihni în voie.

Când începe vacanța de vară 2026 și când se întorc elevii la cursuri în noul an școlar

Cursurile se încheie pe data de 19 iunie 2026, iar elevii revin pe băncile școlilor pe data de 6 septembrie 2026. Toți elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale, dar care nu se află în ani terminali, se bucură de o perioadă mai lungă de vacanță.

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Este o perioadă de vacanță de aproximativ două luni jumătate, adică 11 săptămâni. Elevii care susțin examenele naționale vor încheia cursurile pe 5 iunie, iar vacanța începe pe data de 6 iunie. Astfel, ei vor avea timp să se pregătească mai mult pentru examenul de Bacalaureat. Vorbim de elevii claselor a XII-a, învățământ de zi, dar și cei de clasa a XIII seral sau frecvență redusă.

Cei care sunt acum elevi în clasa a VIII – a vor finaliza cursurile pe 12 iunie 2026 și vacanța va începe pe 13 iunie 2026, chiar înaintea probelor de Evaluare Națională. Elevii din învățământul tehnologic sau profesional finalizează cursurile pe 26 iunie, asta după o perioadă de studiu de 37 de săptămâni, arată cei de la Digi24.ro.

Când începe anul școlar 2026 – 2027

Elevii revin la cursuri luni, pe data de 7 septembrie 2026. Aceasta este data stabilită pentru anul școlar 2026 – 2027. Acesta se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor, exceptând din nou, pe cei din anii terminali.

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De cele mai multe ori, elevii petrec timp la bunici, în cadrul diverselor școli de vară sau alături de părinți în concediu. Fiecare își stabilește propriile reguli și le urmează îndeaproape astfel ca timpul petrecut pe băncile școlilor să nu fi fost câștigat degeaba.

Concediile părinților sunt stabilite de asemenea în funcție de vacanțele copiilor astfel încât nimic să nu fie realizat în van. Destinațiile de sezon sunt astfel rezervate cu ceva vreme în urmă, astfel încât toată lumea să aibă parte de distracție și voie bună, dar și de structură și organizare.