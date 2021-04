Chefi la cuțite, lider de audiență pe toate categoriile de public. Chef Florin Dumitrescu, în topul clasamentului amuletelor

Cel mai iubit show culinar s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate categoriile de public, în intervalul 20.23-23.41 în care a fost difuzat. Ultimele voturi de încredere acordate de către chefi concurenților au strâns în fața micilor ecrane aproape 1.800.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență de la 21.49.

Așa se face că pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul audiențelor cu o medie de 9.1 puncte de rating și 28% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 6,3 puncte de rating și 19,4 % cota de piață.

La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8,7 puncte de rating și 20,9 % cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 6,1 puncte de rating și 14,7% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 7,7 puncte de rating și 17,8% cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 7,5 puncte de rating și 17,4 % cota de piață.

Chef Florin Dumitrescu a fost învingătorul serii de marți, la Chefi la Cuțite

Lupta culinară a amuletelor sezonului 9 Chefi la cuțite a luat sfârșit aseară pe Antena 1, odată cu ultima ediție de jurizări pe nevăzute. Clasamentul avantajelor a stabilit deja cheful care va intra în battle-uri cu cele mai multe ”arme”. Chef Florin Dumitrescu a fost învingătorul serii de marți, căci invitatul special la jurizare, chef Marco Favino, a apreciat farfuria sa de creveți în sos de vin ca fiind cea mai potrivită pentru tema dată.

”Nu avea unde să se ducă amuleta. Am gătit fix ce trebuie! Am închis acest sezon de amulete în favoarea mea, am cele mai multe! E un final apoteotic!”, a declarat chef Florin Dumitrescu, ce a câștigat aseară o bombă ce îi va oferi un avantaj secret.

Așa se face că în sezonul 9, chef Florin Dumitrescu va intra în competiția acerbă cu 11 amulete câștigate, fiind urmat de chef Cătălin Scărlătescu ce a adjudecat 9 și de chef Sorin Bontea ce a obținut 7: ”Și sezonul trecut am avut amulete puține și am câștigat finala. Repet și sezonul asta!”, a spus Sorin Bontea încrezător.

Jurizările pe nevăzute și luptele pentru amulete au luat sfârșit. Duminică, de la 20:00, pe Antena 1, chefii dau startul celei de-a doua etape eliminatorii din sezonul 9 al celui mai iubit show culinar. Surprizele se vor ține lanț în bucătăria Chefi la cuțite, atât pentru jurați, cât și pentru concurenți. Despre ce este vorba și cum va arăta bootcamp-ul sezonului 9, telespectatorii pot vedea începând cu seara de dumincă, pe Antena 1.